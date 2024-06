Não sei se vocês notam isso também ou se sou só eu, mas a má conservação ou a total inexistência de calçadas em vários espaços aqui na nossa cidade beira cada vez mais o ridículo. Dessa parte de calçadas (passeios) compreendo um pouco, já que tenho uma filha especial e sei o quão difícil é se locomover com ela pelas calçadas da capital nacional da calçada meia boca. Sem contar os locais públicos, como a Praça do Maluche, que ao invés de possuir um passeio não acidentado (liso) conta com uma calçada que mais parece um quebra-molas de pista de motocross, o que a torna um lugar nada agradável para quem utiliza carrinho de bebê ou até mesmo cadeira de rodas. É fato que está mais do que na hora da prefeitura fazer alguma coisa para fazer valer a lei e favorecer o cidadão, não esquecendo que o exemplo tem que começar de casa, ou seja, da própria prefeitura. Um exemplo desses seria não liberar a construção em nenhum terreno que não tenha a calçada no padrão exigido pela lei e multar aqueles terrenos baldios que não tivessem o passeio dentro das normas. Isso seria o mínimo! Só lembrando que em países avançados (o que não é o nosso caso, é claro!) se uma pessoa se acidentar na sua calçada você é responsabilizado pelo acidente. Mas aí já estamos querendo demais… Por aqui se a turma passar uma “natinha” de cimento por cima já ficamos com o sorriso atrás da orelha! Fica a dica!

A Rússia anunciou semana passada a descoberta da maior reserva de petróleo do mundo na Antártida, estimada em 511 bilhões de barris, mais do que o dobro das reservas da Arábia Saudita. Notícia bem ruim para os birutas que insistem em acreditar em carros elétricos e excelente notícia para quem gosta do magnífico ronco de um motor v8 a gasolina!

Essa tomada está vaga, amigo?

E por falar em carro elétrico, já que o Archer não patrocina o Papo de Bar, essa semana fui no Angeloni e pasmem vocês, haviam dois carros elétricos carregando, com os condutores dentro do veículo, e mais uma mulher na fila esperando para “espetar” o seu ecologicamente correto Xing Ling de milhares de reais na tomada. Quando saí do mercado ela ainda estava lá esperando e já tinha um senhor com um camburão elétrico preto daqueles grandões também aguardando a sua vez de enricar a Celesc. É como diz um amigo meu: “cada um com os seus problemas!”. E esse, provavelmente eu não vou ter.

Trânsito

Pagar conta de energia cara é ruim, mas você já experimentou dirigir pelo trânsito de Brusque nos últimos dias? Olha, tem gente que curte o xvideos, mas sacanagem mesmo está o trânsito da nossa cidade. Quem vai para a região da Ivo Silveira fica parado vários minutos por causa do recapeamento da rodovia, as filas por lá são enormes. E agora, com o recapeamento da Avenida Getúlio Vargas, o trânsito ali na rótula da Figueira, que já não era essa Coca-Cola toda, ficou dez vezes pior. Isso sem contar os pobres coitados que têm que ir para o Guarani no final de tarde e a galera do Dom Joaquim que faz tempo que não chega em casa antes do Jornal Nacional (se bem que aqui não perde muita coisa!). Será que não tem mesmo como resolver isso?

Xis salada sem pão e sem xis

A Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou essa semana um projeto de lei que exige que em todos os contratos de alimentação efetuados pela Administração Pública Municipal sejam oferecidas opções sem glúten (15%) e veganas (15%). Ou seja, para qualquer coffee break que a prefeitura contratar vai ter que ter uma opção sem glúten no cardápio e uma outra opção vegana. Resumindo: vai ser força de jogar comida fora! Nada contra veganos, tudo a favor dos celíacos, mas isso abre um precedente muito perigoso, porque imagina só daqui a pouco tem aquela turma que só come camarão, a outra turma que só come fast food, tem aquele que só toma café torrado na hora, tem os judeus que comem aquela comida kosher, ou o cara que só come pinhão cozido com tainha frita, enfim, cada um vai querer exigir o seu tipo de alimentação, e com razão. Certeza que a partir de agora qualquer coffee break vai custar os olhos da cara! Isso porque continua cada vez mais escancarada essa filosofia de querer favorecer as minorias. E o pobre coitado que queria comer aquele pão, queijo, presunto, com uma azeitona, tudo espetado no palitinho, vai ter que comer apenas 70% do seu lanche porque os outros 30% serão sem glúten ou vegano. É pácabá!

Arrooooxxxxxxx

Meu falecido compadre iria reclamar bastante dessa falcatrua que o governo federal queria fazer com essa importação urgente de arroxxxxxxxx. A polêmica sempre foi se a pessoa colocava o arroz por baixo do feijão ou por cima, agora estão colocando é por baixo dos panos! Que vergonha! Engraçado é que em tudo que essa turma aí bota a mão tem algum rolo! Até no principal alimento do brasileiro… E tem gente que ainda defende…

Coisas que você passa a valorizar depois dos 50

– suas sagradas 8 horas de sono por noite

– o aconchego do seu lar

– o dinheiro que você economiza não indo pra balada

– o sossego de ir a lugares com som ambiente que te permitam conversar com os seus

amigos sem ter que gritar

– voltar cedo pra casa (aí depende!)

Dia dos Namorados

– Oi, amor!!!!

– Oi minha princesa! E aí, já escolheu teu presente de Dia dos Namorados?

– Já sim!!! Você podia me dar um celular novo, né amor…

– Ué… mas e o outro?

– O outro disse que vai me dar uma blusinha…

Sabedoria Butecular

“A vida é grande demais para ficar remoendo coisa pequena”

by Kríga

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes Leandro Cavichiolli (Cavica), Digo Mannrich, João Maurício Archer Wanderley, José Antônio Gesser Júnior (Pica Pau), Ricardo Fantini, Quinho Zendron, Juliano Dell’Agnolo (Chamba), Alessandro Cervi, Ricardo Moresco, Rodrigo Belli, Vilson Linhares, Zico Queluz, Roni Hort, Lenon Flain da Silva, André Giusti Fiamoncini, Bruno Caetano Sassi, Marcelo Willrich, Murilo Fischer e Rose B. Russi. Fiquem todos com Deus e bom final de semana!