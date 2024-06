Correio Infantil da Tia Glória marcou época no jornal O Município

Durante os quase 50 anos de trajetória no jornal O Município, Glória Zen já exerceu várias funções e inclusive teve uma marcante coluna na edição impressa por mais de uma década.

A primeira edição do Correio Infantil foi publicada em novembro de 1988 e, no começo do ano seguinte, passou a se chamar Correio Infantil Tia Glória.

A ideia de uma coluna social voltada para nascimentos, batizados e eventos como primeira comunhão veio de Herbert Pastor, proprietário do jornal na época.

“Quando ele me ofereceu, aceitei na hora. A coluna social era mais direcionada para adultos, mas as pessoas sempre gostaram de se ver no jornal, então procuravam ler e divulgar informações de nascimentos, batizados e primeira comunhão. O jornal entendeu que isso poderia ser separado dos eventos da coluna social”, conta Glória.

Na época, ela trabalhava no setor comercial-administrativo-financeiro – que eram todos um só – e ainda fazia a coluna. Ela lembra que a procura era grande e que, em alguns momentos, havia apenas fila de espera.

“Eu sou bem conhecida. Então as pessoas me ligavam, os assinantes vinham aqui. Os assinantes tinham espaço garantido como um benefício, mas quem não era assinante conseguia participar da coluna também. Nunca deixávamos ninguém sem espaço”.

Nos primeiros anos, a coluna ocupava a lateral de uma página. Com o tempo, ganhou mais espaço e passou a ocupar mais de um terço da página e ganhou inclusive anunciantes.

“Às vezes tinha um atrito porque as pessoas queriam trazer muito em cima da hora, não sabem como é a rotina do jornal. Não dava para fazer de um dia para o outro. Chegamos a fazer uma agenda para poder atender todo mundo”, recorda.

A última publicação do Correio Infantil da Tia Glória foi em 15 de dezembro de 2000. Depois, a coluna continuou, mas sob responsabilidade de outras pessoas. Glória, que hoje é executiva de vendas do jornal, passou a ter mais responsabilidades no setor comercial, mas guarda com carinho esse período.

“Isso ficou marcado. Alguns pais que mandavam fotos dos filhos, que hoje estão casados e já têm os seus filhos, ainda me chamam de tia Glória quando me veem. Foram bons tempos”.

