Editorial: Região em festa

Na semana passada foram comemorados os aniversários de 62 anos de Botuverá e Guabiruba, respectivamente, nos dias 9 e 10 de junho. Uma extensa programação foi realizada para celebrar junto à comunidade.

Guabiruba promoveu a sua tradicional Festa da Integração, que contou com programação artística, show nacional e muita gastronomia, além da escolha da nova realeza da festa. Também foram realizados o desfile cívico, na segunda-feira, e o desfile do colono, no domingo, fechando a programação que contou ainda com inauguração de obras.

Botuverá, por outro lado, também comemorou junto à sua população, realizando no último sábado o já consagrado baile de escolha da nova realeza da 30ª Festa Bergamasca, que será realizada de 6 a 8 de setembro. Na oportunidade, foi realizado o corte do bolo de aniversário, simbolizando o lançamento da nova edição da festa.

Essas justas comemorações, sempre muito efusivas e alegres, demonstram com clareza muito da nossa cultura e sociedade, pois buscam as raízes, a essência das tradições históricas, que são cultivadas até os dias atuais.

Também há uma sinergia nesses eventos que, embora organizados pelas prefeituras, têm intensa participação da comunidade. As comemorações envolvem toda a sociedade, que celebra e vibra junto durante a semana de aniversário.

O jornal O Município, por sua vez, juntou-se ao coro de parabéns às duas cidades, e as presenteou com caprichados conteúdos especiais de aniversário.

O especial Memórias de Guabiruba documentou, em texto e vídeo, acontecimentos e locais marcantes na história do município, trazendo recordações emocionais muito fortes para a cidade. Em poucos dias, os vídeos, publicados no dia 10, já ultrapassaram 30 mil visualizações, somente no Youtube.

Em Botuverá, trata-se de um projeto mais extenso, o especial Terra dos Bergamascos, que começou há poucas semanas, com uma série de vídeos sobre os jogos tradicionais trazidos da Itália para o município, que serão publicados até novembro. Os vídeos também tem obtido grande aceitação da comunidade, que se vê representada no material divulgado.

Dessa forma, o jornal está em sintonia e alinhado com as coisas da região, e quer fazer da comunicação um instrumento para que essa cultura e essas tradições possam ser mais disseminadas, conhecidas não só aqui, mas em todo o estado e o Brasil. Renovamos os parabéns a Botuverá´e Guabiruba e desejamos continuar sempre de mãos dadas com a cultura e a tradição dessas cidades.