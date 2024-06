Sociedade Esportiva Bandeirante comemora 124 anos de história neste fim de semana

O aniversário de 124 anos da Sociedade Esportiva Bandeirante, de Brusque, é neste domingo, 16. Para comemorar a data, sócios do clube se reúnem no sábado, 15, para a tradicional feijoada de aniversário, que será realizada a partir das 12h, com programação ao longo da tarde e noite, para toda a família.

Desde a sua fundação, a Sociedade Esportiva Bandeirante recebeu especial atenção das diretorias que a coordenaram ao longo dos anos e desde 1900 ajuda a escrever a história social, cultural e esportiva da nossa região, com o apoio de seus sócios e da comunidade.

História e tradição

A história do clube começou com 14 idealizadores, que inicialmente o chamaram de “Turnverein Brusque” – associação de ginastas e elegeram como primeiro presidente Eduardo Von Buettner, também fundador da Buettner S.A. – segunda grande empresa têxtil a se instalar em Brusque, no final do século XIX.

Passados 124 anos, atualmente mais de 2 mil sócios celebram o aniversário do Bandeirante. Durante esse tempo, o clube cresceu e se consolidou como referência no Estado.

A Sede Social do Band costuma ser palco dos principais eventos da cidade, como formaturas, confraternizações de entidades empresariais, primeiras comunhões e casamentos. Já seus espaços esportivos recebem todos os dias praticantes de diversas modalidades, com destaque para o futebol, tênis, beach tennis, vôlei e basquete.

Um grande marco na história do clube, chamado carinhosamente de Segunda Casa pelos sócios, foi a realização dos primeiros Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) em suas dependências, no ano de 1960.

“A história da Sociedade Esportiva Bandeirante é muito rica em todos os aspectos que o clube se propôs a atuar até os dias de hoje. E tudo isso só foi possível graças às pessoas que se dedicaram a ele em cargos de diretoria ao longo dos anos ou que trouxeram sua alegria e amizade como sócios, dando vida a cada espaço e a cada evento realizado. Que venham muitas comemorações de aniversário, para solidificar ainda mais essa história, que é de todos nós”, destaca o presidente Marcelo Caetano, que está na segunda gestão à frente do clube.

Comemoração

A Feijoada de Aniversário do Bandeirante terá música ao vivo, confraternização entre amigos, e, claro, muita descontração para brindar o clube.

Mais de 400 pessoas são esperadas para a comemoração. A banda Tom AH+ vai animar os participantes a partir das 13h. Na sequência, às 16h, a banda Sem Abuso assume o palco e às 18h passa o bastão para a dupla Edson e Geison.

O evento, que conta com patrocínio da Zehn Bier, Cooperativa Sicoob, Colorsul e Uvel, também contará com completo serviço de bar e brinquedos para divertir as crianças.

“Muitas pessoas se envolveram nos preparativos para o evento e pensamos com muito carinho em todos os detalhes, para que os sócios e suas famílias aproveitem ao máximo toda a programação. Esperamos os participantes no sábado, para comemorarmos juntos a história do clube!”, completa o presidente Marcelo.

