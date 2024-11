O jiu jitsu de Brusque conquistou três medalhas de bronze nesta quinta-feira, 21, nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), que estão sendo realizados em Concórdia até sábado, 23.

No naipe feminino, Natália Beatriz de Souza garantiu a medalha no peso pesado, enquanto Wellen Thais da Costa subiu ao pódio no peso leve. No masculino, Flávio Alessandro Pontes da Costa conquistou o bronze na categoria peso galo.

Outras medalhas

Até o mais recente boletim da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), desta quinta-feira, 21, Brusque tem cinco medalhas de ouro, seis de prata e sete de bronze.

A classificação geral oficial dos Jasc, contudo, é contada no quadro geral de pontos, considerando resultados totais de cada município em cada modalidade.

Brusque tem mais uma medalha garantida no vôlei feminino, modalidade na qual disputará a final neste sábado, 23.

Ouro

Basquete masculino

Ezequiel da Silva (boxe 67 kg)

João Vitor da Silva (boxe +92 kg)

Wesley Stinglin (boxe 71 kg)

Marcos Quirino (taekwondo poomsae faixa preta)

Prata

Luciano Ribeiro (boxe 80 kg)

Richard Rodrigues (boxe 57 kg)

André Gohr (ciclismo contrarrelógio)

André Gohr (ciclismo estrada)

Guilherme Ribeiro (ciclismo BMX)

Akemi Crespi (taekwondo poomsae faixa colorida)

Bronze

Basquete 3×3*

Claudionei da Silva (boxe 51 kg)

Matheus Barros (boxe 63,5 kg)

Flávio da Costa (jiu jitsu peso galo)

Natália de Souza (jiu jitsu peso pesado)

Wellen Thais da Costa (jiu jitsu peso leve)

Adriana Crespi (taekwondo 46-49 kg)

*torneio de basquete 3×3 está em seu primeiro ano de apresentação e, portanto, não conta pontos.

