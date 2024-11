Homem que tentou incendiar a própria família é condenado a 12 anos de prisão em Brusque

Um homem foi condenado nesta sexta-feira, 22, a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. O julgamento, realizado em Brusque pelo Tribunal do Júri, analisou um caso ocorrido em 30 de novembro de 2023.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o crime foi motivado por ciúmes da enteada. Na ocasião, o homem, sob efeito de álcool, espalhou gasolina na cama onde estavam sua companheira, as duas filhas, a filha da enteada e a própria enteada e ameaçou incendiar a residência.

Conforme o processo, a companheira dele, que estava dormindo, acordou e conseguiu impedir o crime ao retirar o galão de gasolina de suas mãos, após uma luta corporal. Após isso, ela falou que chamaria a polícia e o homem arremessou um isqueiro contra o pé da vítima e fugiu do local.

Homem é condenado

A acusação destacou a gravidade das qualificadoras: motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e a condição de violência contra mulher.

O júri condenou o réu, que deverá cumprir a pena em regime fechado. Além disso, foi negado o direito de recorrer em liberdade, e ele permanecerá preso.

Leia também:

1. “Confiamos na Justiça para reverter a decisão”, diz prefeito eleito de Botuverá após TSE indeferir candidatura

2. João Martins quer ser candidato a deputado estadual em 2026

3. Moradores serão indenizados por obra de drenagem mal feita no Limeira, em Brusque

4. De programação de Natal a bailão: confira seis coisas para fazer em Brusque neste fim de semana

5. Líder em reclamações no Procon, Yeesco entra em recuperação judicial com R$ 53 milhões em dívidas



Assista agora mesmo!

Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos: