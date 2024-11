Procurado pela Justiça do Pará é encontrado e preso em Brusque

Na tarde desta sexta-feira, 22, a Polícia Militar de Brusque prendeu um homem de 38 anos com mandado de prisão ativo expedido pela comarca de Capanema, no Pará. Ele era procurado pelo crime de roubo. A prisão ocorreu por volta das 15h50, no bairro Águas Claras.

De acordo com a PM, informações levaram os policiais a uma residência localizada na rua AC-031, onde o homem foi localizado.

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque, onde ficará à disposição da Justiça. Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.

