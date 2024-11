A CRF Construtora está prestes a anunciar o lançamento do Stuttgart, novo empreendimento residencial que será localizado em Guabiruba. O projeto traz um conceito arquitetônico que combina modernidade, minimalismo e uma profunda conexão com a herança cultural alemã da região. O nome Stuttgart é inspirado na cidade homônima alemã, sede da Porsche, e promete refletir a relação histórica e cultural com os imigrantes do país.

Rodrigo Kirck, arquiteto responsável pelo projeto, compartilhou detalhes sobre a idealização do Stuttgart, destacando a escolha por uma arquitetura autoral e atemporal. “O objetivo foi criar um edifício que integre elementos da cultura germânica, como o uso de madeira e tons terrosos, mas com um toque moderno e minimalista. Buscamos alinhar formas, materialidades e cores para que o edifício não apenas se destacasse, mas também se conectasse ao entorno natural e cultural de Guabiruba”, explica.

O empreendimento apresenta uma proposta inédita para a cidade com o padrão CRF. A estrutura inclui áreas de lazer integradas, como salão de festas, piscina, brinquedoteca, academia e varandas gourmet nos apartamentos, priorizando a convivência e o bem-estar. “Guabiruba ainda não possui empreendimentos desta tipologia. Por isso, o Stuttgart surge como uma oportunidade de inovação na cidade, oferecendo uma infraestrutura que combina conforto, modernidade e funcionalidade”, afirma Kirck.

Além disso, o projeto valoriza a sustentabilidade e a eficiência construtiva, aspectos centrais nos empreendimentos da CRF. A introdução do drywall no edifício, por exemplo, garante maior flexibilidade na personalização das plantas, redução de desperdícios e maior agilidade na construção. Essa preocupação reflete o compromisso da CRF com práticas ambientalmente responsáveis.

Outro ponto de destaque é o cuidado com a volumetria e a simetria do edifício. “Trabalhamos com formas prismáticas e assimétricas, mas sempre equilibradas, para criar um impacto visual harmônico. Essa abordagem também permite que o edifício se conecte tanto ao pedestre quanto ao morador das unidades superiores”, acrescentou o arquiteto.

Com o Stuttgart, a CRF Construtora reforça seu papel de liderança no mercado imobiliário regional, trazendo um empreendimento que não apenas transforma o cenário urbano de Guabiruba, mas também estabelece um novo padrão de qualidade e inovação para a cidade.