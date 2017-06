Brusque contará com medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais

A secretaria da Saúde de Brusque finalizou uma auditoria interna e conseguiu os fornecedores de medicamentos para a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remune), por meio de um processo licitatório. A ação foi necessário depois de haver discrepância entre a necessidade da população e a licitação que estava aberta.

O secretário de Saúde, Humberto Fornari, destaca que a pasta fez o melhor para gerir o dinheiro público. “Quando iniciamos a gestão havia uma licitação que estava totalmente distorcida, com relação a realidade de consumo da nossa população. Para se ter uma ideia, a licitação estava em cerca de R$ 12 milhões, quando o nosso consumo anual não ultrapassa os R$ 4 milhões, tivemos que abandonar aquela listagem de medicamento e começar do zero. Tivemos muitos entraves, mas o bom de tudo é que temos a lista facilitada em termos de aquisição, a população que ainda não teve contemplada o medicamento de uso crônico ou uso agudo, com certeza até o final do mês vai ter o medicamento dentro da sua unidade básica,” diz.

O diretor administrativo e financeiro da Secretaria de Saúde, André Poupelier, explica que foi realizado um grande trabalho interno até todo o processo fosse concluído. “Fizemos uma auditoria interna, fizemos o levantamento de tudo com base no consumo. Verificamos tudo detalhadamente e percebemos que os valores não condiziam com a realidade”.

Fornari lembra que com a licitação a população pode ficar tranquila, que o processo encontrou várias barreiras que foram superadas. “Com relação à medicação é uma notícia muito boa, uma vez que a licitação está 100% pronta, a partir de segunda-feira já teremos os novos fornecedores que participaram dessa licitação. Essa licitação demorou, demorou bastante, até nos surpreendeu essa demora toda, mas tudo isso foi sempre com o intuito de cuidar das verbas públicas”.

Remune

A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais é uma lista elaborada por técnicos da rede municipal de saúde que contempla os principais medicamentos utilizados pela população.