O Brusque Sub-21 tenta, neste sábado, 23, o título da Copa Santa Catarina da categoria, enfrentando o Caravaggio às 15h no Estádio da Montanha, em Nova Veneza, no Sul do estado. Em caso de empate, a disputa irá aos pênaltis.

As equipes se reencontram oito dias após o empate sem gols no Augusto Bauer, no jogo de ida da final. Na primeira fase, o quadricolor perdeu por 3 a 2 para o Carava no CT Rolf Erbe, em jogo da segunda rodada.

Esta foi a única derrota do Brusque na Copa Santa Catarina Sub-21. A campanha tem seis vitórias, três empates e uma derrota, com 19 gols marcados e 10 sofridos. Nas semifinais, o time brusquense venceu o Operário de Mafra por 1 a 0 no Augusto Bauer, após empate em 1 a 1 no Planalto Norte.

O artilheiro quadricolor é Neto, atacante que já atuou no profissional e que esteve relacionado em súmula neste Brasileirão Série B. Marcou seis gols na Copa SC Sub-21. O centroavante Allan é o segundo no quesito, com quatro gols.

Outros garotos que costumam treinar com o profissional ou até figurarem no banco de reservas estão inscritos. É o caso do goleiro Artur, dos zagueiros Henrique Zen e Dionatan, e dos atacantes Robinho e PV.

Do outro lado, o Caravaggio tem a melhor campanha: oito vitórias, um empate e uma derrota, com 35 gols marcados e sete sofridos.

Também participaram da competição: Metropolitano e NFC, de Blumenau; Baruch, de Imbituba; Atlético Catarinense, de Criciúma; e Tubarão.

