Prefeitura de Brusque anuncia projeto de concessão do Parque Leopoldo Moritz

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Fazenda e Gestão Estratégica, anunciou o projeto para a concessão do Parque Leopoldo Moritz. A iniciativa prevê a permissão para exploração de atividades comerciais e culturais, respeitando as normas ambientais e de preservação do espaço. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 22.

A expectativa é que o processo de concorrência pública para a concessão seja aberto em dezembro deste ano.

Segundo o secretário municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento, a concessão tem como objetivo alavancar o potencial turístico e de lazer do parque, oferecendo mais opções de entretenimento para a comunidade.

“A concessão do Parque Leopoldo Moritz permitirá a realização de melhorias e a instalação de uma área gastronômica, onde poderão operar lanchonetes, bares, restaurantes, além de espaços para food trucks. Estamos trazendo novas oportunidades para Brusque, sem abrir mão da preservação ambiental e do acesso gratuito à população”, afirma o secretário.

O concessionário terá a possibilidade de explorar comercialmente quiosques, locação de espaços para publicidade e organização de eventos gastronômicos, além de promover melhorias nas instalações e implementar estruturas provisórias, como toldos e tendas. “Essa é uma forma de modernizar o parque, tornando-o um ponto de encontro para famílias e visitantes, ao mesmo tempo em que contribuímos para o desenvolvimento econômico da cidade”, destaca.

De acordo com o projeto desenvolvido pelo governo municipal, após a concessão, o espaço ficará aberto, de forma gratuita, todos os dias das 7h às 19h. A área gastronômica funcionará ao menos seis dias por semana, com obrigatoriedade de abertura às sextas, sábados, domingos e feriados. A concessão tem validade inicial de dez anos, podendo ser renovada por mais dez.

“Nossa prioridade é garantir que o parque continue sendo um espaço acessível para todos. A cobrança de ingressos em eventos específicos será permitida, desde que não comprometa o acesso às áreas comuns”, explica o secretário.

Conforme a prefeitura, o concessionário será responsável pela manutenção e conservação da área verde e das benfeitorias, assim como pela coleta e descarte adequado dos resíduos gerados. Está prevista também uma contrapartida ambiental, assegurando que a preservação dos recursos naturais do parque seja uma prioridade.

