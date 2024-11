VÍDEO – Luciano Hang recebe cantora Jojo Todynho em Brusque para nova parceria

A Havan recebeu nesta sexta-feira, 22, a cantora Jojo Todynho para fechar uma nova parceria com a empresa. A artista foi recepcionada no aeroporto de Navegantes pelo empresário Luciano Hang. Diversos vídeos do encontro foram divulgados pela empresa.

Durante o dia, Jojo passeou pelo Centro de Distribuição da Havan (CDH), em Barra Velha, pelo Centro Administrativo e pela loja matriz, localizados em Brusque. Em seguida, a cantora participará de uma extensa agenda de gravações com foco em campanhas publicitárias para a Havan.

“Estamos muito felizes com a vinda da Jojo, que chega para somar com nossa marca. Saímos do aeroporto já cancelando tudo. Aqui não terá nada de preço alto, é só preço véio”, brincou o dono da Havan.

A parceria terá o rosto de Jojo Todynho estampado em ações voltadas ainda para campanhas de Black Friday, Natal, entre outras atuações promocionais da Havan.

