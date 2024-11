Brusque fica em estado de observação para risco de chuva persistente e volumosa neste fim de semana

Na manhã desta sexta-feira, 22, a Defesa Civil de Santa Catarina divulgou uma atualização sobre o alerta de chuva persistente e volumosa no estado. O primeiro comunicado indicava que Brusque estava em estado de atenção, mas, após uma nova avaliação, houve melhora no quadro, e o município passou para a condição de observação.

A previsão para os próximos dias indica que as chuvas devem continuar até o fim deste sábado, 23, mas com tendência de melhora gradual a partir da noite desta sexta. Já no domingo, 24, ainda há possibilidade de chuva fraca, porém sem previsão de riscos significativos.

De acordo com os dados das últimas 24 horas, os volumes de chuva registrados na cidade foram de 33 milímetros de chuva, enquanto Botuverá teve 26mm e Vidal Ramos 7mm. A maior concentração de chuva tem ocorrido nas áreas mais próximas ao litoral, o que descarta, no momento, a saída do rio Itajaí-Mirim da calha.

Diante do cenário, a principal preocupação das autoridades é com deslizamentos de terra e queda de árvores. Em caso de emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, ou então o Corpo de Bombeiros, no 193.

Confira o mapa meteorológico:

