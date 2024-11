Campeão pelo Paysandú, ex-jogador Cid vestiu camisa do Brusque e participou do primeiro jogo da história do clube

O ex-jogador de futebol Sidnei de Oliveira, que faleceu nesta sexta-feira, 22, aos 58 anos, além de vestir a camisa do Paysandu também passou pelo Brusque e esteve no primeiro jogo da história do clube.

Pelo alviverde, Cid conquistou a segunda divisão do Campeonato Catarinense de 1986. O atleta foi autor do gol de empate que deu o título ao clube. Em 1987, permaneceu no Paysandú

Já no Brusque, o atleta ficou na história ao participar do primeiro jogo e da primeira vitória do quadricolor, no 3 a 1 sobre o Hercílio Luz, em 24 de janeiro de 1988. Naquela edição do Campeonato Catarinense, Cid fez 28 jogos e 6 gols, sendo vice-artilheiro da equipe.

O Blumenau Esporte Clube (BEC) se manifestou nas redes sociais lamentando a morte do ex-atleta. Cid jogou pelo clube na década de 80. Também lamentando a morte do ex-jogador, conhecidos disseram que ele era uma pessoa querida e um grande jogador.

30 anos do título

Em entrevista ao O Município em 2016, data de comemoração dos 30 anos do título pelo Paysandú, o jogador contou que, ao entrar no estádio Cônsul Carlos Renaux, relembrou o gol e a festa da torcida nas arquibancadas.

“Foi um gol muito importante. E foi muito bonito, meio de voleio. Nunca vou esquecer. Eu entrei aqui [no estádio] e já passou um filme na minha cabeça. É muito bom reviver isso e encontrar os meus companheiros. Alguns deles eu não via desde aquele dia do título”, disse.

Leia também:

1. Enchente de novembro em Brusque: fotos aéreas revelam o impacto um ano depois

2. Líder em reclamações no Procon, Yeesco entra em recuperação judicial com R$ 53 milhões em dívidas

3. Prefeitura de Brusque busca lares para animais resgatados; conheça-os e saiba como adotá-los

4. Jovem morre após colisão frontal entre carro e caminhão em Araquari

5. “Confiamos na Justiça para reverter a decisão”, diz prefeito eleito de Botuverá após TSE indeferir candidatura

Assista agora mesmo!

Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos: