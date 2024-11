A modelo catarinense Maria Klaumann, de Aurora, acaba de assinar contrato com a agência Elite Paris, uma das mais prestigiadas do mundo. Algumas das maiores modelos do mercado europeu estão na agência, como Kendall Jenner, Vittoria Ceretti e Irina Shayk.

Ao longo da história, pela Elite Paris passaram nomes como Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Gisele Bündchen, as chamadas Uber Model, grupo de super modelos que popularizou o conceito de top model nos anos 1990 e 2000.

No Brasil, representada pela MegaModel, Maria Klaumann tem superado as expectativas e ampliado, constantemente, o espaço no disputado mercado internacional. Em Nova York, é representada pela The Lions e, em Milão, pela agência Women Management.

Recentemente, comemorou a conquista do prêmio de Modelo Revelação do Ano na 11ª edição do Fashion Media Awards, em Nova York. Apenas neste ano, Maria estampou quatro capas de revistas consagradas: a prestigiada V Magazine, Vogue Portugal, Vogue Brasil e The Perfect Magazine, além de protagonizar campanhas para Alo Yoga, Replay, Reinaldo Lourenço, além de Glória Coelho e Mantecorp.