Brusque é a 30ª melhor cidade do Brasil para fazer negócios na indústria

O município de Brusque ficou em 30º lugar no estudo das Melhores Cidades para Fazer Negócios 2023, na categoria Indústria. A pesquisa foi elaborada pela Urban Systems e pela revista Exame. Em primeiro lugar ficou Joinville, sendo a primeira vez que uma cidade de Santa Catarina ocupa a liderança no setor industrial, desde a criação do ranking em 2014.

A boa colocação no setor também foi refletida no saldo de empregos do mês de outubro no município. Dos cinco setores, a indústria apresentou o melhor saldo (169) e está entre os três com resultados positivos: serviços (77) e agropecuária (4).

Referência

Para o presidente da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Marlon Sassi, a colocação no ranking é uma honra e revela a essência empreendedora que existe desde a fundação da cidade, especialmente na área industrial.

“Quando somamos os três municípios que a Acibr representa, a indústria é responsável por 50% dos empregos. Isso ocorre por algumas facilidades. A primeira delas está relacionada com esta vocação empreendedora. Mantemos indústrias centenárias e a marca da pronta-entrega no setor têxtil e de confecção. Há, ainda, as metalúrgicas e centenas de outros negócios, inspirados pelas histórias de superação e de sucesso de tantos empresários locais”, afirma o presidente da Acibr.

Marlon lembra que a logística também é favorecida, sobretudo pela proximidade dos portos, aeroportos e das principais rodovias nacionais que escoam a produção local. Para o presidente, a região também é destaque na área da segurança pública, fortalecida com o envolvimento da classe empresarial, na manutenção de convênios inéditos em prol da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros.

“Cito, ainda, a qualidade da nossa Educação Básica e a presença das universidades, com ênfase na Unifebe, que em 2023 celebrou 50 anos de fundação. São nesses locais que geramos talentos, mão de obra qualificada, pessoas pensantes e envolvidas com inovação e tecnologia, para melhorar produtos e processos de nossas indústrias. Vale destacar a operação das pequenas e médias empresas do setor, que favorecem a distribuição de renda, a geração de empregos e a qualidade de vida”, complementou.

Como funciona o ranking

O levantamento sobre as Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo elaborado pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a revista Exame. A análise é fundamentada no Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que avalia quais municípios proporcionam as melhores condições para as empresas, considerando diversos fatores como dados populacionais, fluxo comercial, características urbanas e infraestrutura.

Na categoria de Indústria, são examinados 10 indicadores distintos, abrangendo empregos no setor industrial, empregos com remuneração média e alta, renda dos trabalhadores na indústria, número de estabelecimentos industriais, exportação industrial, proximidade do aeroporto, distância até o porto de exportação mais próximo, interrupções no serviço de água, condições das rodovias federais e a concentração de empregos no setor.

Posição dos municípios catarinenses no ranking nacional

1º Joinville

9º Jaraguá do Sul

20º Camboriú

27º Itajai

30º Brusque

36º Criciúma

47º Tubarão

61º Chapeco

67º Blumenau

73º Palhoça

