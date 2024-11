Brusque e Guarani fazem um jogo de rebaixados às 11h deste domingo, 17, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida já não serve para muito além de evitar a lanterna da competição e é a última do quadricolor no estádio Augusto Bauer em 2024.

Uma escalação possível do quadricolor tem Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Ianson, Éverton Alemão (Wallace), Luiz Henrique; Rodolfo Potiguar, Serrato; Diego Mathias, Tato González, Keké; Pollero.

Wallace não treinou nesta quinta-feira, 14, e é dúvida para a partida. As informações preliminares são de possível lesão. Paulinho sofreu lesão no adutor no jogo anterior e não joga neste domingo.

Continuam no departamento médico Ronei, Mateus Pivô, Paulinho Moccelin, Ocampo, Osman, Alex Ruan e Maurício, além dos que ficaram de fora da última rodada: Jhemerson (pubalgia), Lorran (lesão muscular), Madison (fascite plantar), Dentinho (contusão óssea no joelho) e Cristovam (lesão muscular). Alex Ruan vem treinando normalmente, enquanto Ocampo tem iniciado transição.

Wallace, Dentinho, Alex Ruan, Mateus Pivô, Madison e Paulinho Moccelin são os jogadores pendurados.

O Brusque perdeu suas últimas cinco partidas, todas sendo confrontos diretos na luta contra o rebaixamento. Dos quatro jogos disputados no Augusto Bauer desde a reforma, três terminaram em derrota. O time está no 19ª lugar, com 33 pontos em sete vitórias, 12 empates e 17 derrotas; 22 gols marcados e 40 sofridos.

Já rebaixado à Série C pela segunda vez em três temporadas, o quadricolor só pode brigar para não terminar no último lugar e para a campanha da Série B de 2024 ser menos ruim que a de 2022. Há dois anos, foi o 18º colocado, com 34 pontos em oito vitórias, 10 empates e 20 derrotas; 21 gols marcados e 38 sofridos.

Guarani

O Guarani é o lanterna da Série B, com 32 pontos em oito vitórias, oito empates e 20 derrotas. Tem 32 gols marcados e 51 sofridos. Desde que venceu a Ponte Preta por 1 a 0 no Moisés Lucarelli, perdeu para Sport, Novorizontino e Goiás, e, na rodada anterior, empatou sem gols com o Amazonas no Brinco de Ouro.

Não há desfalques por suspensão. Uma possível escalação tem Pegorari; Pacheco (Yan Henrique), Matheus Salustiano, Douglas Bacelar, Heitor; Jefferson, Gabriel Bispo, Luan Dias; Matheus Bueno, Caio Dantas e João Victor.

Arbitragem

O trio é mineiro. Felipe Fernandes de Lima apita a partida, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente. Dewson Fernando Freitas da Silva (PA) é o quarto árbitro.

Emerson de Almeida Ferreira (MG) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG).

No turno

Na 18ª rodada da Série B, em 28 de julho, o Brusque perdeu por 1 a 0 para o Guarani no Brinco de Ouro. Matheus Bueno marcou o gol da partida.

Brusque x Guarani em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 10h30.

