VÍDEO – Câmera de segurança do STF registra momento que catarinense lança bombas e explode

Uma câmera de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) registrou o momento em que o catarinense Francisco Wanderley Luiz, o Tiu França, de 59 anos, lança artefatos explosivos e morre na noite desta quarta-feira, 13. Ele era de Rio do Sul, no Alto Vale.

O vídeo foi divulgado pela TV Justiça. O próprio autor do crime foi a única morte registrada. Nas eleições de 2020, ele concorreu ao cargo de vereador em Rio do Sul pelo PL. O ataque foi planejado.

Assista ao vídeo

