PF faz buscas na casa do autor de ataque ao STF, em Rio do Sul

Na manhã desta quinta-feira, 14, a Polícia Federal realizou buscas na casa de Francisco Wanderley Luiz, o Tiu França, de 59 anos, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Ele é o homem que explodiu bombas em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quarta-feira, 13. Francisco morreu durante o ataque.

A PF apreendeu eletrônicos no local. Além disso, segundo a Folha de São Paulo, a polícia teria colhido depoimentos de pessoas que conheciam Francisco Wanderley.

Em Ceilândia, próximo a Brasília, Francisco havia alugado uma casa. A Polícia Militar do Distrito Federal realizou buscas na residência. Lá foram encontrados artefatos explosivos. Eles são do mesmo tipo dos usados em frente ao STF, segundo a PM do DF.

Quem é Francisco Wanderley

Francisco foi candidato pelo PL ao cargo de vereador em Rio do Sul nas eleições de 2020. Na ocasião, ele recebeu 98 votos e não foi eleito ao cargo. Ele foi o sexto mais votado do partido, que não elegeu nenhum vereador naquela disputa eleitoral.

No porta-malas do veículo de Francisco, havia fogos de artifício e tijolos. De acordo com a Agência Brasil, que entrou em contato com familiares de Francisco em Rio do Sul, o filho dele recebeu uma ligação sobre um acidente sofrido pelo pai em Brasília.

Antes das explosões, Francisco publicou mensagens premeditando um ataque com bombas contra alvos políticos. A publicação já foi apagada do Facebook. As explosões em frente ao STF ocorreram por volta das 19h30 desta quinta.

No momento das explosões, as sessões eram realizadas na Câmara dos Deputados e no Senado. No STF, a reunião já havia sido encerrada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estava mais no Palácio do Planalto no momento do ataque.

Leia também:

1. Homem fica gravemente ferido após colisão entre motocicletas na Antônio Heil, em Brusque

2. Funcionária de lar de idosos no Cedrinho relata abandono frequente de animais próximo ao local em Brusque

3. Chuva à vista: confira a previsão em Brusque até o feriado de sexta-feira

4. Dois homens ficam gravemente feridos após colisão entre motos na rotatória da Figueira, no Azambuja

5. Brusque tem 14 jogadores sob contrato para além da Série B 2024

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: