Parte do Centro II pode ficar sem água na tarde desta quinta-feira

O rompimento de uma rede de água na rodovia Antônio Heil, no Centro II, pode deixar parte do bairro desabastecido na tarde desta quinta-feira, 14. As equipes do Samae se mobilizam para realizar o conserto a partir das 13h30. O rompimento aconteceu durante a manhã.

O Município apurou que a falta de água deve afetar a região entre a Sociedade Esportiva Bandeirante e a Arena Brusque. No entanto, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final da tarde desta quinta-feira.

“Neste período, o Samae pede aos moradores daquela região que façam o uso racional e consciente da água para evitar desabastecimento”, solicita a autarquia, por meio de nota encaminhada à imprensa.

