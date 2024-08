O Brusque empatou em 0 a 0 com o América-MG na noite desta sexta-feira, 2, na Ressacada, pela 19ª rodada da Série B. Em jogo disputado, mas morno em vários momentos, o resultado foi ruim para as duas equipes, que tiveram chances boas de abrir o placar. Enquanto o Marreco fica com 19 pontos e 10 empates, sem sair do Z-4, o Coelho acumula seu quinto empate consecutivo.

Pouca emoção

O primeiro tempo foi bastante lento, sem muitas chances de gol e com muitos erros de passe. O América-MG esbarrava na defesa do Brusque, que, bem postada, interceptava os ataques.

Do outro lado, o quadricolor não conseguia impor velocidade e intensidade. Até conseguia reter a bola, mas sem objetividade e sem criatividade. Quando os adversários se fechavam e encaixavam a marcação, a dificuldade para se aproximar da área aumentava ainda mais. Nos raros contra-ataques, demorava a tomar uma decisão.

Tentativas

No que foi a principal finalização, aos 20 minutos, Paulinho Moccelin fez o passe para Serrato. Dentro da área, o volante chutou de perna direita, mas foi bloqueado pelo carrinho de Marlon e a bola saiu em escanteio

Numa rara finalização do América, aos 28, Juninho puxou o ataque e serviu Adyson, que tentou o chute colocado, de longa distância, mas mandou por cima.

Aos 46, Diego Mathias cruzou com efeito. Elias tirou parcialmente e Marlon cortou para escanteio antes que Mateus Pivô completasse para o gol.

Brusque em cima

A segunda etapa começou com o Brusque em cima do América. Aos quatro minutos, Diego Mathias levantou com efeito na área. Serrato chegou chutando de primeira, do jeito que conseguiu, e a bola passou muito perto, à esquerda do goleiro Elias.

O América finalizou pela primeira vez na segunda etapa aos 12 minutos. Adyson chutou rasteiro de fora da área e a bola passou ao lado. Matheus Nogueira acompanhou sem sustos.

Aos 21, Paulinho Moccelin arrancou pelo meio e fez o passe a Serrato, que chutou da entrada da área. A bola passou muito perto, enquanto Guilherme Queiróz pedia o passe.

Matheus Nogueira salva

A resposta do Coelho foi imediata. Aos 23, Éder chutou de fora da área e a bola desviou em Wallace. Matheus Nogueira conseguiu se recuperar e fazer a defesa. A bola ainda bateu no travessão logo depois.

Matheus Nogueira brilhou novamente aos 28. Juninho cruzou à meia altura pela direita. Thauan Willians se jogou para completar. No contrapé e no reflexo, o camisa 1 fez fantástica defesa e afastou parcialmente de soco logo depois. Na sobra, uma outra finalização, agora cruzada e rasteira, terminou com grande defesa do goleiro e um rápido bate-e-rebate até a linha de fundo, saindo em escanteio para o América.

Minutos finais

O jogo caminhou para seu final totalmente em aberto, mas sem o mesmo perigo aos goleiros. Aos 43, Wellissol partiu em jogada individual, se livrou da marcação e, após o chute travado, finalizou com força, mas alto demais.

Próximo jogo

Sem Mateus Pivô, suspenso, o Brusque enfrenta o Mirassol no Maião na próxima sexta-feira, 9, às 21h. Às 21h30 do mesmo dia, começa América-MG x Botafogo-SP, no Independência. O zagueiro Ricardo Silva, do time mineiro, cumprirá suspensão.

Brusque × América-MG

Campeonato Brasileiro – Série B

19ª rodada

Sexta-feira, 2 de agosto de 2024

Ressacada, Florianópolis

Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Ianson, Wallace; Mateus Pivô (Cristovam), Rodolfo Potiguar, Jhemerson (Dentinho), Serrato, Diego Mathias (Luiz Henrique); Guilherme Queiróz (Diego Tavares) e Paulinho Moccelin (Wellissol).

Técnico: Luizinho Vieira

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder, Marlon; Alê, Felipe Amaral (Fernando Elizari), Juninho; Adyson (Moisés), Fabinho (Vinícius); Renato Marques (Thauan Willians).

Técnico: Cauan de Almeida

Cartões amarelos: Mateus Pivô; Ricardo Silva, Adyson.

Trio de arbitragem (BA): Bruno Pereira Vasconcelos, auxiliado por Edevan de Oliveira Pereira e Ledes José Coutinho Neto.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: