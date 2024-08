Augusto Bauer: data de evento que marca a inauguração do estádio é anunciada; confira atrações

A data de inauguração do ‘novo’ Estádio Augusto Bauer, localizado no centro de Brusque, foi divulgada nesta sexta-feira, 2. O evento está programado para o sábado, 10 de agosto, a partir das 10h, e contará com uma variedade de atrações para o público. A entrada é gratuita.

Entre os destaques do evento estão um amistoso entre as categorias de base, uma partida amadora entre a seleção de Brusque e a seleção regional, e, por último, um amistoso entre ex-jogadores do Brusque, Paysandú e Carlos Renaux.

A música também estará presente, com apresentações do cantor Leandro Antunes e do pagodeiro Gilmar. Além disso, o chope de 500 ml será vendido por R$ 10, e o evento será transmitido ao vivo no canal MultiEsportes.

