Luizinho Vieira elogia nível do Brusque contra o América-MG: “sair um pouquinho do resultado”

O técnico Luizinho Vieira se mostrou satisfeito com o nível do futebol apresentado pelo Brusque no empate em 0 a 0 com o América-MG, na noite desta sexta-feira, 2, pela 19ª rodada da Série B. Embora reconheça os problemas crônicos de finalização e conclusão de jogadas, o treinador acredita que o time está no caminho de sair da zona de rebaixamento. O quadricolor poderia ter saído do Z-4 já nesta rodada, se tivesse vencido a partida.

“Fizemos um grande jogo, contra um adversário que se encontra no G-4. (…) É um jogo de muita intensidade. (…) A gente pressionou o adversário o tempo inteiro. A gente tem que ressaltar alguns pontos em relação a este jogo. E sair um pouquinho do resultado dele para se entender”, afirma.

Luizinho Vieira acredita que o Brusque mereceu vencer e que, pelo que já apresentou sob seu comando, merecia estar fora do Z-4. A péssima atuação na derrota diante do Guarani, na rodada anterior, é reconhecida e citada como exceção.

“Claro que a vitória nos colocaria fora da zona de rebaixamento, até pelo merecimento de tudo que este grupo vem trabalhando. O jogo de hoje mostrou isto de novo. E com muita intensidade. Acho que estamos num bom caminho, num bom ritmo. Temos treinado muito na finalização, de melhorar o ritmo de passe. Mas também tivemos o controle do jogo, claro que não na sua totalidade.”

“Este nível de futebol apresentado hoje, com a manutenção dele, a gente vai sair da zona de rebaixamento e galgar posições melhores. Estou muito confiante em cima disso. (…) A gente tem, ao longo dos jogos no meu comando, chances reais de vencer o jogo.”

O treinador também espera que reforços sejam anunciados ao longo da próxima semana e reservou um elogio aos jogadores e à comissão técnica por mais um jogo sem lesões musculares.

Confira a entrevista pós-jogo na íntegra:

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: