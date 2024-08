Com o empate em 0 a 0 com América-MG nesta sexta-feira, 2, o Brusque fez o seu pior primeiro turno na Série B do Campeonato Brasileiro. São 19 pontos obtidos em três vitórias, dez empates e seis derrotas, 14 gols marcados e 22 gols sofridos. O quadricolor também disputou a segunda divisão nacional* em 2021 e 2022.

Em nenhuma das duas edições anteriores o Brusque virou o primeiro turno no Z-4. Em 2021, ano no qual o quadricolor conseguiu a permanência, foram obtidos 25 pontos, com a 13ª colocação ao fim da 19ª rodada. Em 2022, ano do rebaixamento, o time estava com 22 pontos ao fim do primeiro turno. Ocupava o 12º lugar, mas a distância para o Z-4 era menor.

Problema como visitante

Em relação ao desempenho como mandante, os primeiros turnos do Brusque em 2021, 2022 e 2024 terminaram com a mesma pontuação: 14 pontos em nove jogos, 51,85% de aproveitamento. A grande diferença está nos desempenhos como visitante: apenas cinco pontos obtidos no turno de 2024, contra 11 em 2021 e oito em 2022. O Brusque não venceu nenhum de seus 10 jogos fora de casa na Série B 2024, com míseros 16,67% de aproveitamento.

E mesmo sem o Augusto Bauer e sua torcida, o turno de 2024 foi o que teve menos derrotas do Brusque como mandante. Ainda assim, é um desempenho pior que 2021 e 2022, porque tem menos vitórias e menos gols marcados.

Nunca igual

No primeiro ano, em 2021, não havia público nos estádios, por conta da pandemia de Covid-19. Em 2022, o Brusque jogou normalmente no Augusto Bauer, com presença de público. Atualmente, o quadricolor atua sempre fora de casa. Por conta da reforma no Augusto Bauer, foi mandante no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, e na Ressacada, em Florianópolis, ao longo do turno.

Ataque fraco

Assim como no ano do rebaixamento, em 2022, o Brusque possui um ataque de poucos gols. Foram marcados 14 em 19 jogos, sem nenhum jogador de destaque no quesito. O artilheiro do Brusque em 2024 é Rodolfo Potiguar, com dois gols. Na temporada, o artilheiro ainda é Guilherme Queiróz, com seis gols. O atacante perdeu dois meses de Série B por conta de uma ruptura muscular e voltou a campo recentemente.

Outra coincidência com o ano do rebaixamento são os pênaltis perdidos. Em 2022, o Brusque perdeu seus dois primeiros pênaltis, com Diego Jardel e Alex Sandro, ambos no primeiro turno. Em 2024, Olávio e Serrato desperdiçaram cobranças contra Ituano e CRB, respectivamente.

Empatite

O Brusque tem 10 empates em 19 jogos da Série B. Seis deles foram obtidos em sequência, sem tirar o time da zona de rebaixamento. O turno de 2024 teve sequência de oito jogos sem perder, sendo duas vitórias e seis empates (50% de aproveitamento). Em 2021 e 2022, não houve uma série invicta tão longa, mas os números gerais são melhores do que em 2024.

A quantidade de empates impressiona não só na Série B, mas em toda a temporada 2024. São 20 em 40 jogos, e ainda há mais 19 partidas por disputar. O último ano em que o Brusque teve mais empates foi 1993: 23 empates em 52 jogos, numa temporada que terminou com o rebaixamento no Catarinense.

Nos 40 jogos disputados na atual temporada, o Brusque tem 9 vitórias, 20 empates e 11 derrotas.

Primeiro turno 2021

19 jogos

7 vitórias

4 empates

8 derrotas

21 gols marcados

25 gols sofridos

25 pontos

13º lugar

6 pontos à frente do Z-4

Artilheiros

Edu (11 gols)

Thiago Alagoano (4)

Éverton Alemão (2)

Alex Ruan (1)

Gabriel Taliari (1)

Maurício Garcez (1)

CONTRA (1)

Como mandante

9 jogos

4 vitórias

2 empates

3 derrotas

11 gols marcados

19 gols sofridos

Sem público (Covid-19)

Primeiro turno 2022

19 jogos

6 vitórias

4 empates

9 derrotas

14 gols marcados

18 gols sofridos

22 pontos

12º lugar

2 pontos à frente do Z-4

Artilheiros

Diego Jardel (3 gols)

Wallace (2)

Alex Sandro (1)

Álvaro (1)

Balotelli (1)

Bruno Aguiar (1)

Crislan (1)

Fernandinho (1)

Júnior Todinho (1)

Zé Mateus (1)

CONTRA (1)

Como mandante

9 jogos

4 vitórias

2 empates

3 derrotas

8 gols marcados

6 gols sofridos

Média de público: 2314 (primeiro jogo na Ressacada, 216 torcedores)

Primeiro turno 2024

19 jogos

3 vitórias

10 empates

6 derrotas

14 gols marcados

22 gols sofridos

19 pontos

18º lugar

Pode terminar a 0, 1, 2 ou 3 pontos do 16º colocado, a depender dos resultados da rodada

Artilheiros

Rodolfo Potiguar (2 gols)

Alex Ruan

Anderson Rosa

Cristovam

Guilherme Queiróz

Ianson

Keké

Mateus Pivô

Olávio

Paulinho Moccelin

Serrato

Wellissol

CONTRA

Como mandante

9 jogos

3 vitórias

5 empates

1 derrota

5 gols marcados

3 gols sofridos

Média de público: 758 (Itajaí e Florianópolis)

*O Brusque também disputou a Série B de 1989, mas a competição tinha formato totalmente diferente, sendo incabível a comparação com as participações recentes.

