As condições do tempo, direcionadas ao primeiro fim de semana de agosto, indicam um relativo aquecimento nos termômetros para Brusque e demais cidades no Vale do Itajaí, sob temperaturas podendo se aproximar dos 30°C no domingo, 4.

No entanto, apesar disso, quem tem planos de atividades ao ar livre pode contar com boas notícias, pois o risco de chuva é praticamente nulo. O sol deve aparecer e até predominar.

O meteorologista Piter Scheuer vem nos trazer um respaldo técnico detalhado dessa previsão, que se estende também ao início da próxima semana. Confira os detalhes na nota emitida pelo profissional, logo após a foto a seguir.

O tempo no fim de semana

*Boletim: Piter Scheuer >>

O boletim, que gentilmente apresentamos a esta coluna, inicia então com informações sobre o fim de semana para Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí.

Antecipamos condições amplamente favoráveis para quem tem planos de atividades ao ar livre, pois o risco de chuva é praticamente nulo. O tempo seco será acompanhado por sol, sob variações de nuvens.

O destaque fica para as temperaturas, que podem se aproximar dos 30°C no domingo, com variações esperadas entre 26°C e 28°C na maioria das cidades da região.

Brusque na próxima semana

Ao analisar as projeções para a próxima semana, tanto a segunda quanto a terça-feira devem seguir com tempo seco, diante de um padrão de aquecimento nas tardes, com temperaturas podendo chegar perto dos 30°C.

As projeções atuais então indicam a possível chegada de uma frente fria entre quarta à noite e quinta-feira, trazendo de volta a chuva e uma queda acentuada nas temperaturas.

No entanto, essa previsão ainda requer acompanhamento mais detalhado, à medida que novas atualizações dos modelos meteorológicos se tornam disponíveis. Continuaremos monitorando e mantendo você informado.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

É com grande honra e satisfação que o Blog do Ciro Groh conta com o apoio de parceiros comerciais tão tradicionais de Brusque, que acreditam neste trabalho.

Conheça cada um deles nos banners abaixo e clique para então explorar os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Fotos encantadoras então revelam o que Guabiruba esconde em seu interior

2. Prática do arco e flecha então cresce em Brusque: conheça os benefícios

Brusque e região na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, continuamos então a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que não houve registro de chuvas durante esse período (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens capturam o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK