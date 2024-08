Brusque x América tem o menor público da Série B em seis anos

Brusque x América-MG, que aconteceu no estádio da Ressacada, em Florianópolis, nesta sexta-feira, 2, teve apenas 48 torcedores presentes, o pior público da Série B desde 2018. O jogo válido pela 19ª rodada terminou empatado em 0 a 0.

O Brusque ainda não pode atuar no Augusto Bauer e vinha mandando seus jogos no Hercílio Luz, em Itajaí, mas devido às condições do gramado da casa do Marcílio Dias, decidiu atuar em Florianópolis pelo segundo jogo seguido.

No jogo anterior, contra o Paysandu, mais de 1 mil pessoas foram ao estádio do Avaí para assistir ao duelo. Desta vez, porém, menos de 50 pessoas compareceram, para uma renda de R$ 1,3 mil.

Este é o pior público da Série B desde Boa Esporte x Oeste, pela 38ª rodada da Série B de 2018, que teve apenas 27 torcedores presentes no estádio Melão, em Varginha.

Seria o pior público desta Série B?

Brusque X América, na Ressacada, na bela Floripa. pic.twitter.com/12sppdOtrm — Fabrício Calazans (@CalazansBH) August 2, 2024

O Brusque tem os quatro piores públicos da Série B até agora. O menor até então havia sido diante do Novorizontino, em Itajaí — 322 pessoas, na oitava rodada.

A data de inauguração do ‘novo’ estádio Augusto Bauer está marcada para o próximo sábado, 10. O próximo jogo do Brusque como mandante, por enquanto, está marcado para o Hercílio Luz, em Itajaí, no próximo dia 18, contra o Coritiba, às 16h.

