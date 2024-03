Brusque enfrenta o Marcílio Dias neste domingo valendo vaga na semifinal do Catarinense

O Brusque visita o Marcílio Dias no Gigantão das Avenidas para o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense, com apito inicial às 18h deste domingo, 17. Madison cumpriu suspensão no jogo de ida e está à disposição. Após o 1 a 1 na sexta-feira, 8, a decisão por uma vaga nas semifinais irá para os pênaltis em caso de novo empate.

A equipe se reapresentou na tarde desta quinta-feira, 14, no Olaria, e ainda treina nas manhãs desta sexta-feira, 15, e deste sábado, 16. Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Wallace, Alex Ruan (Luiz Henrique); Rodolfo Potiguar, Dionísio, Jhemerson; Diego Tavares, Paulinho Moccelin (Alex Ruan); Olávio.

Os atacantes Dentinho e Maycon Douglas estão na transição para os treinos normais. Paulinho Moccelin saiu lesionado aos 12 minutos do jogo contra o ABC, na Copa do Brasil, e pode ser dúvida para a partida.

O Brusque não perde há sete jogos. São quatro vitórias e três empates desde sua última derrota, para o Inter de Lages, em 11 de fevereiro. Na terça-feira, 12, venceu o ABC nos pênaltis por 5 a 4, após 1 a 1 no tempo normal, e se classificou à terceira fase da Copa do Brasil.

Marcílio Dias

O Marcílio Dias precisa se classificar às semifinais para garantir vaga no Brasileiro Série D de 2025 sem depender de outros resultados. Em caso de eliminação, será necessário que Barra, Joinville ou Hercílio Luz sejam eliminados.

O Barra é quem está na situação mais difícil, após derrota por 3 a 1 para o Figueirense no jogo de ida. Hercílio Luz e Joinville jogam fora de casa contra Criciúma e Avaí respectivamente, após empates em 1 a 1.

Já são quatro jogos sem vitória do Marcílio Dias, desde que venceu o Figueirense por 2 a 0, em 21 de fevereiro. Acumulou empate em 1 a 1 com o Nação e derrotas por 3 a 1 diante do Vasco e 4 a 1 para o Brusque, além do empate em 1 a 1 com o quadricolor no primeiro jogo das quartas.

Na coletiva desta quinta-feira, 14, o técnico Waguinho Dias citou os laterais Victor Guilherme e Airton como dúvidas por lesão. Uma escalação possível tem Erivelton; Victor Guilherme, Sílvio, Sandro, Airton (Rafael Carioca); Felipe Manoel, Marquinhos, Juninho Tardelli; Gustavo Poffo, Felipe Santos; Zé Eduardo.

Retrospecto

77 jogos oficiais

33 vitórias do Brusque

21 empates

23 vitórias do Marcílio Dias

87 gols do Brusque

75 gols do Marcílio Dias

Ingressos

O ingresso do setor visitante custa R$ 50, com direito a meia-entrada. Também é possível comprar online, com taxa de serviço de 10%.

Marcílio Dias x Brusque em tempo real

Acompanhe Marcílio Dias x Brusque em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 17h30.

