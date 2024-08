O Brusque enfrenta o Mirassol às 21h desta sexta-feira, 2, no Maião, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto Mateus Pivô é o principal desfalque por conta dos cartões, Ianson foi poupado no último treino antes da viagem para a partida, mas deve jogar. O quadricolor precisa da vitória para se manter próximo do 16º colocado e da saída da zona de rebaixamento.

O último treino do Brusque antes da viagem foi realizado na tarde desta quarta-feira, 7, no Augusto Bauer. Ianson foi poupado das atividades, mas deve jogar. A delegação iniciou a viagem na manhã desta quinta-feira, 8, com chegada à tarde em São José do Rio Preto (SP), município vizinho de Mirassol.

Rodrigo Pollero e Matías Ocampo, reforços para a sequência da Série B, aguardam a regularização das documentações para poderem estrear. Nesta quarta-feira, ambos foram recebidos pelo elenco, comissão técnica e demais funcionários. Deram algumas voltas pelo gramado e já trabalharam com bola.

O lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Olávio seguem no departamento médico. Olávio tem uma lesão no joelho, por enquanto sem diagnóstico divulgado oficialmente pelo clube. O atacante Keké iniciou recentemente a transição, com seus primeiros trabalhos e corridas no gramado depois de sua lesão muscular.

Mateus Pivô está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Cinco jogadores estão pendurados: Matheus Nogueira, Rodolfo Potiguar, Diego Mathias, Jhemerson e Paulinho Moccelin. Alex Ruan volta de suspensão.

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Wallace, Maurício; Ronei (Cristovam), Rodolfo Potiguar, Serrato, Alex Ruan; Diego Tavares, Guilherme Queiróz e Paulinho Moccelin. Se Ianson jogar, ficará no centro do trio de zagueiros, como sempre, com Wallace no lado esquerdo.

No Z-4

O Brusque é o 19º colocado, com 18 pontos, 14 gols marcados e 22 sofridos. Vem de empate sem gols com o América-MG, na Ressacada. O Botafogo-SP começa a rodada na 16ª posição, com 22 pontos e cinco vitórias, contra três do quadricolor. O 17º colocado é a Chapecoense, também com 19 pontos.

América-MG x Botafogo-SP – Sexta-feira, 9, 21h30

Ituano x Chapecoense – Sábado, 10, 17h

Mirassol

O Mirassol é o terceiro colocado da Série B, com 32 pontos. Desde que perdeu por 4 a 2 para a Ponte Preta, em 12 de julho, a equipe acumulou três vitórias e um empate, com três gols marcados e nenhum sofrido. Na segunda-feira, 5, venceu a Chapecoense por 1 a 0 na Arena Condá.

O atacante Negueba cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Voltam de suspensão os atacantes Dellatorre e Fernandinho, além do meio-campista Bruno Matias.

Uma possível escalação tem Alex Muralha; Lucas Ramon, Luiz Otávio (Lucas Gazal), João Victor, Zeca; Danielzinho, Gabriel, Chico Kim; Neto Moura, Fernandinho; Léo Gamalho (Dellatorre).

No turno

Na primeira rodada da Série B, o Brusque venceu o Mirassol por 3 a 1 no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, com gols de Rodolfo Potiguar, Luiz Otávio (contra) e Anderson Rosa. Dellatorre fez o gol do time paulista.

Arbitragem

O trio é paranaense. Murilo Ugolini Klein apita a partida, auxiliado por Rafael Trombeta e João Fábio Machado Brischiliari. Fabiano Monteiro dos Santos (SP) é o quarto árbitro.

Emerson de Almeida Ferreira (MG) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva (GO).

Mirassol x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 21h.

