Paris 2024: Brasil ganha bronze no taekwondo

Edival Pontes, o Netinho, conquistou medalha de bronze no taekwondo categoria 68kg dos Jogos Olímpicos de 2024, ao vencer o espanhol Javier Perez Polo no terceiro round. A luta foi disputada nesta quinta-feira, 8.

Netinho começou o primeiro round perdendo por 2 a 0. Virou a disputa, sofreu o empate, mas venceu pelo critério de superioridade. No segundo round, Perez Polo venceu por 6 a 4.

A vitória brasileira foi obtida no round decisivo. Netinho acertou dois chutes no tronco do adversário e abriu 4 a 0. Tentando segurar o resultado, levou três punições por faltas e fechou o placar em 4 a 3.

Esta é a 15ª medalha do Brasil nas Olimpíadas de Paris, e a terceira de bronze no taekwondo brasileiro na história dos Jogos. Em 2024, o país já conquistou dois ouros, cinco pratas e oito bronzes.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: