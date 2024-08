67ª Pronegócio deve reunir mais de 700 compradores de todo o país em agosto, em Brusque

A Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr) com patrocínio do Sebrae, realiza a 67ª edição da Pronegócio, a maior rodada de confecção do Brasil, de 12 a 15 de agosto, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque.

O evento deve reunir cerca de 150 fabricantes de Santa Catarina e mais de 700 lojistas de todas as regiões do país, para conferir as novidades da coleção Alto Verão 2025.

O presidente da AmpeBr, Mauro Schoening, afirma que a expectativa para esta edição é bastante positiva, devido a dois fatores. O primeiro, é o frio intenso das últimas semanas, que fez com que os lojistas conseguissem boas vendas com as mercadorias de inverno.

“Até agora, o inverno foi relativamente bom. Tivemos quase quatro semanas de frio intenso e isso aqueceu o nosso mercado interno. É muito importante o lojista vender a mercadoria de inverno para poder ter esse poder de aquisição da próxima coleção, que no caso é a do alto verão.”

O segundo fator que deve impactar positivamente esta edição da Pronegócio é a presença dos compradores do Rio Grande do Sul. “Na rodada de maio não tivemos a presença dos nossos compradores gaúchos devido a toda aquela tragédia da enchente. Muitos clientes foram afetados, mas estão voltando à normalidade e os próprios compradores já confirmaram presença”, pontua.

De acordo com Schoening, a meta da organização é atingir 800 mil peças comercializadas na edição da Pronegócio de Alto Verão 2025, já que na edição de maio deste ano, onde foi apresentada a coleção de Primavera/Verão, foram 1 milhão de peças vendidas.

O presidente da AmpeBr ressalta que nesta edição de agosto da Pronegócio, 50% dos fabricantes são da região de Brusque, e outros 50% de várias regiões de Santa Catarina. Já os lojistas, são esperados de todo o país.

“Na 67ª rodada temos ainda mais a presença de compradores de Minas Gerais, Goiás, Brasília, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, de regiões com calor mais intenso e que se encaixa bem para essa nossa coleção”, destaca.

Ele destaca ainda que os preparativos para esta edição da Pronegócio estão em ritmo acelerado e o evento, mais uma vez, deve movimentar a rede hoteleira da cidade e demais setores.

“Os cinco principais hotéis de Brusque já estão com cerca de 65% de sua taxa de ocupação reservada para os participantes do Pronegócio, o que deve aumentar ainda mais com a proximidade do evento”, completa.

