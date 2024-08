Paróquia São Luís Gonzaga realiza encontro de catequistas neste sábado; saiba detalhes

A Paróquia São Luís Gonzaga realiza seu tradicional encontro de catequistas neste sábado, 10. O evento será no auditório paroquial, a partir das 9h, e deve reunir em torno de 140 catequistas das doze comunidades pertencentes à paróquia.

Os participantes serão acompanhados pelo padre Fernando Teckler, que apresentará vários temas importantes para o trabalho de formação cristã em diferentes níveis. O encontro segue até às 16h, concluído com um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento.

Uma das coordenadoras paroquiais da Catequese de Iniciação à Vida Cristã, Grasiele Dalbosco de Oliveira, destaca que o encontro geralmente é organizado no início do ano, entretanto, desta vez, foi decidido realizá-lo em agosto, que é o Mês Vocacional.

“O objetivo é reunir os formadores e rezar juntos, se fortalecer e renovar. Por isso escolhemos o Mês Vocacional para presentear os nossos catequistas com esse retiro”, afirma.

Segundo ela, estarão presentes catequistas da Iniciação à Vida Cristã, de Batismo, de Noivos e de Adultos. Grasiele ressalta que é importante esse momento de atualização, para que possam se preparar para levar da melhor forma os ensinamentos aos catequizandos.

“A catequese é algo importante na paróquia. É a partir da catequese que se inicia a formação das nossas crianças, trabalhando lado a lado com as famílias para o sacramento da Primeira Comunhão e Crisma”, diz.

Ela lembra ainda dos demais formatos de catequese disponíveis na Paróquia São Luís Gonzaga.

“Hoje temos também a grandeza de ter a Catequese para Adultos, o que é muito gratificante receber aqueles que vêm em busca do sacramento. A Catequese do Batismo também é muito importante porque prepara os pais e padrinhos para esse momento especial da criança, assim como a de Noivos, que faz uma preparação para o casal receber o sacramento do Matrimônio.”

