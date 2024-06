Brusque Futebol Clube lança novo site oficial; confira detalhes

O Brusque Futebol Clube anuncia o lançamento de seu novo site oficial: brusquefutebolclube.com.br. A nova plataforma digital foi desenvolvida para oferecer aos torcedores e à comunidade informações atualizadas, conteúdo exclusivo e experiência de navegação aprimorada.

O novo site apresenta design moderno e intuitivo, projetado para ser visualmente atraente e fácil de navegar, com uma interface amigável que facilita o acesso às informações mais importantes.

Além disso, é possível conferir as últimas notícias, resultados de jogos, classificações, eventos, história e momentos memoráveis do Brusque FC. Também há uma aba exclusiva para os sócios torcedores e para quem deseja ser sócio.

“Este é um passo importante na nossa estratégia de comunicação e interação com os torcedores. Queremos que todos se sintam ainda mais próximos do nosso clube e que tenham acesso fácil e rápido a todas as informações que precisam,” disse o presidente do Brusque FC, afirmou o gerente de comunicação e marketing do clube, Thiago Osório.

