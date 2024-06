Sábado Fácil em clima de festa junina ocorrerá neste sábado em Brusque

Mais uma edição do Sábado Fácil será realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) neste sábado, 8 de junho, a partir das 9h, na praça Barão de Schneeburg, no Centro.

A população poderá usufruir de diversos serviços gratuitos como orientações de saúde, teste de acuidade visual, consultas de SPC e Serasa, e também com o Procon. Já as crianças poderão se divertir com jogos educativos, cama elástica, pintura facial e jogos de mesa.

Nesta edição, o Sábado Fácil estará em clima de festa junina com o esquenta para o Arraiá Solidário, que ocorrw nos dias 21, 22 e 23 de junho, no Pavilhão da Fenarreco, e o arraiá da banda GoodFélas, entre outras atrações musicais. Também será realizada a caminhada e sorteio de prêmios do Conselho Municipal Antidrogas (Comad).

A sugestão da CDL para o comércio é que neste dia o atendimento das lojas funcione em horário estendido, até às 17 horas. Além disso, a entidade solicita ainda que os lojistas decorem suas vitrines e participem do Sábado Fácil usando trajes juninos, como forma de incentivar a presença da população.

“O Sábado Fácil já virou tradição em nossa cidade e, neste mês de junho, teremos muitas atrações para toda a família. Esta será uma excelente oportunidade para o consumidor participar das atividades na praça e também movimentar o comércio local”, destaca o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

O Sábado Fácil é uma realização da CDL Brusque, com apoio do Sesc, Sesi, Senai, Procon, Uniasselvi, Unifebe, Comad, Kohler Joalheria e Ótica e Fundação Cultural de Brusque.

Projeto Conheça Brusque a Pé

O Sábado Fácil deste mês de junho também terá a segunda edição do projeto Conheça Brusque a Pé – Walking Tour Histórico, realizado pela Fundação Cultural. Desta vez, os participantes farão um passeio e conhecerão um pouco mais da história da Igreja Matriz São Luís Gonzaga e da Igreja Luterana – Paróquia Bom Pastor.

O passeio inicia às 9h, com saída da Praça Barão de Schneeburg e além do guia Marcelo Backes Navarro Stotz, o grupo terá o privilégio de ser guiado pelos edifícios históricos com contribuições do padre Diomar Romaniv e do pastor Edélcio Tetzner.

Os participantes deverão fazer sua inscrição gratuita pelo WhatsApp (47) 3396-8113, e no dia devem estar vestindo roupas confortáveis para caminhada, levar garrafinha de água e repelente. Em caso de chuva, o passeio será cancelado.

Sorteio de Dia dos Namorados

Além das festas juninas, junho também é o mês dos namorados. Por isso, a CDL Brusque lançou um sorteio para celebrar o Dia dos Namorados em seu perfil no Instagram. Serão sorteados um jogo de fondue com oito peças, da Malossi Eletrodomésticos; um jantar para duas pessoas no Hotel Estação 101; e três vale-compras no valor de R$ 150 cada na Kohler Joalheria e Ótica.

Para concorrer aos prêmios, é preciso seguir os perfis @cdlbrusque, @malossieletrodomesticos, @hotelestacao101brusque e @kohlerjoalheria, no Instagram, e marcar um amigo nos comentários da publicação oficial do sorteio na página da CDL Brusque.

Os ganhadores da promoção serão divulgados na sexta-feira, 7 de junho, às 10h, no Instagram da CDL Brusque.

