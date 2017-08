Brusque Jeep Clube comemora 26 anos de fundação em 2017

O dia 4 de agosto é sempre uma data especial para todos os brusquenses. Mas o aniversário da cidade também é marcado por outro importante momento: a fundação do Brusque Jeep Clube, que em 2017 comemorou seus 26 anos de fundação.

Para celebrar a data foi realizada na última semana uma confraternização entre os sócios do clube e suas respectivas famílias, que festejou ainda o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, 13. O evento reuniu cerca de 45 pessoas, entre sócios do clube e familiares.

Na oportunidade foi realizada ainda a eleição da nova diretoria do Clube, que tem como presidente reeleito Vilmar Walendowsky (Negão).O presidente da entidade, que estava à frente do clube na gestão 2016-2017, falou sobre a satisfação em ser reeleito para o cargo, 26 anos após seu primeiro mandato.

“Naquele ano desfilamos no aniversário da cidade e nos reunimos na chácara do Humberto (Beto) Rezini. Foi realizada a eleição, na época só com dez sócios, e tive o privilégio de ser eleito. Agora tenho novamente a oportunidade de continuar à frente dessa entidade, que reúne amigos, realiza diversas atividades filantrópicas e promove ações em família, já que a nossa família é o que temos de mais importante”, diz Negão.

Atualmente o clube conta com cerca de 35 sócios e promove reuniões mensais, bem como passeios para associados e familiares. Além disso, o Brusque Jeep Clube apóia a participação de seus sócios em eventos, como rallys, trilhas, festivais e aniversários de outros jipe clubes do país.

Ações

Após a eleição, a diretoria realiza agora a organização da Comissão responsável pela Fenajeep 2018, em que serão comemorados os 25 anos da Festa Nacional do Jeep. “Será uma data muito especial para nós, e vamos ter um grande evento, com novidades e atrações para celebrar esse jubileu de prata do maior evento off-road da América Latina”, completa Negão.

Diretoria gestão 2017-2019

Presidente: Vilmar Walendowsky

Vice-presidente: Bruno Lang

Diretora Social: Carolina Sbardelatti Ullrich

Diretor de Passeio: Eleno Abromovicz

1º Secretaria : Giseli Schork

1º Tesoureiro : Vilson Dalcegio