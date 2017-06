Brusque poderá sediar o campeonato catarinense de kart

A 2ª etapa da Copa Brusque de Kart que ocorreu neste fim de semana teve um motivo de comemoração a mais. Isto porque o Kartódromo Municipal pode ser sede da etapa litoral do Campeonato Catarinense. O Automóvel Kart Clube de Brusque (AKCB), entidade que realiza o evento no município, entregou para a Federação de Automobilismo de Santa Catarina (Fauesc), um abaixo-assinado com mais de 60 pilotos, solicitando que a competição estadual ocorra em Brusque.

O presidente da AKCB, Aknaton Camargo, revela que a federação já sinalizou positivamente a possibilidade do campeonato ocorrer em Brusque. Nos próximos dias deverá ocorrer uma reunião para poderem selar a oportunidade.

Durante a 2ª etapa da Copa Brusque, alguns representantes da federação também estiveram no Kartódromo para conhecerem a estrutura e constataram que o município tem capacidade de sediar a competição. “Tem algumas outras pistas no estado que também tem potencial para sediar e que também estão na disputa, mas esperamos conseguir trazer para Brusque”, afirma. A definição oficial deverá ocorrer em 30 dias.

Na 2ª etapa da Copa Brusque, 66 pilotos de todas as categorias se inscreveram para participar, sendo eles de diversos municípios do estado, como Araranguá, Araquari, Joinville, Balneário Camboriú, Gaspar, Blumenau, Rio do Sul, Indaial, Garopaba, além de cidades mais próximas. Também vieram pilotos do Paraná para a competição.

De Brusque, em torno de 22 pilotos participaram da disputa e 14 crianças também se inscreveram. “Ficamos muito contentes em ver o tanto de crianças inscritas, pois elas são a entrada do esporte, e nos deixa felizes em poder proporcionar isso”, diz Aknaton. A Unifique, empresa de internet, foi uma das parceiras do evento e pagou pela inscrição de todas as crianças, como forma de incentivo.

Na categoria Mirim, o piloto Enzo Nienkotter, 8 anos, foi o campeão. De Florianópolis, o menino está no mundo do kart desde os 3 anos e 11 meses e teve inspiração do pai, que foi piloto da Fórmula 3000. Em Brusque, esta foi a terceira vez que o menino participa da competição. “Me sinto muito feliz em ter ganhado, até porque aqui em Brusque sempre que participei estive com algum problema e dessa vez nada atrapalhou e consegui ir bem e ganhar”, conta.

Preparação para o Brasileiro

Eduardo Szpoganicz, 35, está no sétimo ano como piloto de kart e além de competir na Copa Brusque, aproveitou o fim de semana para treinar para o campeonato Brasileiro, que ocorre em julho, no Beto Carrero. “No kart o piloto não faz nada sozinho, somos uma equipe e estamos há mais de um mês nos preparando, pois não tem apenas o treino prático, tem todo treinamento de preparação de chassi, motor, ajuste. É muito técnico”, comenta.

Este será o primeiro brasileiro que participará e a expectativa é grande, pois além disso, esse será o maior brasileiro de todos os tempos. Até o momento, já são 350 inscritos em várias categorias. “Vou participar da categoria Sênior A, que é para os graduados e nela corre a elite do Brasil”, explica.

De Santa Catarina, devem participar seis pilotos na mesma categoria, sendo que devem largar em média de 40 pilotos. “Nosso orçamento comparado ao deles é bem inferior e eu corro de kart no nível profissional, mas não é minha profissão, mas no brasileiro tem pilotos full time de kart. Então se conseguir um pódio já é um grande resultado”, afirma.

Próxima etapa

A próxima etapa da Copa Brusque está marcada para os dias 23 e 24 de setembro. Porém, caso Brusque seja escolhida para sediar o catarinense, a etapa da competição será transferida para outubro e se tornará open do campeonato estadual. “Será uma maneira de todos treinarem e vermos o que precisaremos melhorar para deixar tudo pronto para o catarinense”, explica Camargo.

Confira os resultados

Categoria Cadete

1º Felipe Malinovski dos Santos

2º Bernardo Luiz Athayde

3º Maria Eduardo Nienkotter

Categoria Mirim

1º Enzo Nienkotter

2º Luca Fondini Waltrick

3º Murilo Luiz de Lima Gobbi

Categoria FT250

1º João Antônio Bedin Machado

2º Arthur Argenta

3º Jorge Selmer

Categoria Fireball

1º Otavio Hort Filho

2º Angelo Augusto de Nez

3º Luiz Mario Heck

Categoria Pokoto

1º Bene Spengler

2º Rodrigo Jovita

3º Alexandre Grott

Categoria F4 Graduados

1º Gustavo Pinheiro

2º Rodrigo Jovita

3º Leandro Oliveira

Categoria F4 Senior

1º Cristiano José Rosa

2º Bene Spengler

3º Felipe Benthien

Categoria Tag

1º Rogerio Luiz Nicolodi

2º Jean Luiz Barni

3º Fernando Meinicke

Categoria 125

1º Edward Veiga

2º Aknaton Ficagna Camargo

3º Eduardo Szpoganicz