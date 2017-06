Brusque recebe Encontro Estadual das Empresas de Transporte Turístico

Brusque recebe a partir de hoje, o 7º Encontro Estadual das Empresas de Transporte Turístico e Fretamento de Santa Catarina. O evento acontece no Monthez Hotel & Eventos e tem o objetivo de discutir conquistas e dificuldades do setor, além de debater a regularização do fretamento como alternativa para as maiores cidades do estado, já que cada ônibus representa, em média, 21 automóveis a menos nas estradas.

O encontro reunirá cerca de 350 empresários e autoridades do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com destaque para representantes dos órgãos gestores como Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Departamento de Transportes e Terminais (Deter).

Além das palestras – Seguros para transporte de passageiros e Nova lei da terceirização e reforma trabalhista -, o evento terá feira de negócios, sendo que o jantar de encerramento acontece na noite de amanhã.

Promovido pelo Sindicato das Empresas de Transporte Turístico e de Fretamento Eventual e Contínuo de Santa Catarina (Sinfrettusc) e pela Associação das Empresas do Transporte Turístico e de Fretamento do Estado de Santa Catarina (Aettusc), durante o encontro será protocolado a Carta de Brusque.

O vice-presidente da Sinfrettusc, Heins Waldemar Parey, explica que a carta pede providências aos órgãos públicos – estaduais e federais – que regem o segmento. O documento será protocolado no sábado e terá reivindicações e sugestões do setor.

“A Carta de Brusque, assim como todo o encontro, busca manter viva a chama do segmento de fretamento do turismo, além de motivar os associados e reunir autoridades para discutir o setor”.

Parey destaca que o setor merece atenção e que, atualmente, há uma série de dificuldades que estão sendo enfrentadas, principalmente voltadas à burocracia. Segundo ele, são solicitados mais de 30 documentos para que um ônibus de turismo possa viajar – entre autorizações e licenças – que poderiam ser minimizados.

O encontro inicia a partir das 14h de hoje e tem o encerramento previsto para as 22h30 de amanhã. Mais informações no telefone: (48) 3047-0095 e no email: aettusc@aettusc.com.br.