Brusque registrou mais de 100 ocorrências causadas pelas chuvas

Na manhã deste sábado, 18, as informações atualizadas da Defesa Civil de Brusque apontam que, embora a chuva tenha cessado, o número de ocorrências registradas subiu para 108.

Entre as principais ocorrências, destacam-se os deslizamentos de terra, que já somam 73 casos na cidade. A situação demanda atenção redobrada das equipes de Defesa Civil e dos moradores.

Mesmo com a trégua nas chuvas, a previsão do tempo alerta para a possibilidade de mais precipitações ainda na tarde de sábado, 18, e também no domingo, 19.

Monitoramento

Com a mobilização de equipes para atender emergências, a Defesa Civil de Brusque segue monitorando a situação e pede à população que se mantenha informada por canais oficiais. Em casos de necessidade, os moradores podem entrar em contato pelo telefone 199 para a Defesa Civil ou pelo 193 para o Corpo de Bombeiros.

Para receber alertas no celular, basta enviar uma mensagem de texto com o número do CEP da rua para o número 40199. Ou ainda via aplicativos de mensagens Telegram e WhatsApp, enviando mensagem para o número (61) 2034-4611 ou por meio do link — neste caso, seguir as orientações do ChatBot.

Leia também os destaques da semana:

1. Saiba por que a forte chuva que atingiu o Litoral Norte de SC não foi prevista pela meteorologia

2. Fenarreco deste ano contará apenas com cervejarias locais

3. “Queremos entregar três alças até o Carnaval”, afirma secretário de Estado durante visita às obras no trevo da rodovia Antônio Heil

4. Ascensão e declínio do kart: popular nos anos 90, modalidade encolhe e vive baixa em Brusque

5. Patinetes e bicicletas elétricas se popularizam no trânsito de Brusque: GTB explica regras para o uso

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: