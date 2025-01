Nesta manhã de sábado, 18, ensolarada em Brusque, a Cachoeira do Merico revelou um espetáculo único, moldado pelos rastros deixados pelas intensas chuvas que atingiram o município na quinta e sexta-feira, 17.

Os volumes extraordinários de chuva registrados em apenas dois dias, transformando a paisagem, intensificando ainda mais a beleza deste verdadeiro tesouro escondido no interior brusquense.

Logo ao chegar à Cachoeira do Merico, nesta manhã, tornou-se impossível não se impressionar com a força das águas.

A vazão, ainda elevada, mesmo horas após o fim das chuvas, revelou um cenário deslumbrante.

As corredeiras, mostrando a sua intensidade pelos paredões de pedra, então geravam um vento constante, refrescando o ambiente e amplificando a experiência sentida.

O aumento no volume de água intensificou o espetáculo do local, criando uma verdadeira sinfonia natural de som e movimento, tornando-o ainda mais espetacular.

Belezas de Brusque resistem

Embora o complexo da Cachoeira do Merico, esteja hoje, em estado de abandono, com ruínas que remetem a um passado de encontros familiares e banhos refrescantes, a natureza continua sendo a grande protagonista.

O contraste entre a força das águas e a serenidade da vegetação emoldurando todo o espaço é uma prova da capacidade da natureza de encantar, mesmo diante da passagem do tempo e das adversidades.

Vídeo

Convidamos você, leitor, a se deixar levar por esse cenário único. No vídeo gravado durante a visita, você poderá observar os detalhes deixados pela enxurrada; desde os galhos espalhados pelo caminho até o volume impressionante da queda d’água.

As imagens capturadas mostram toda a magnitude e a singularidade da Cachoeira do Merico, em um momento em que a natureza se reinventa e exibe sua força de forma magnética.

Brusque vista após as chuvas

Cada imagem presente na galeria abaixo foi cuidadosamente selecionada para destacar diferentes ângulos e aspectos desse cenário deslumbrante.

Além disso, a coleção de fotografias revela detalhes desde a imponência da queda d’água até os pequenos detalhes que tornam a Cachoeira do Merico um lugar tão especial

Assim, neste sábado, deixe-se encantar por um dos patrimônios naturais mais impressionantes de Brusque.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

