Mulher é contida por PMs após causar confusão e ficar nua no meio da rua, no Azambuja

Uma mulher foi contida por policiais após fazer uma confusão em um bar no bairro Azambuja, em Brusque, nesta sexta-feira, 17. Ela chegou a tentar agredir os agentes e ficou nua no meio da rua.

O caso aconteceu na rua Gustavo Richard, no Azambuja, no bar do Ingo. A Polícia Militar foi acionada enquanto passava pelo local porque a mulher, em visível estado de embriaguez, estava discutindo com pessoas que passavam pela via.

Ela foi abordada e se mostrou agressiva, proferindo xingamentos e, em determinado momento, partindo para cima dos policiais. Diante da situação, os agentes fizeram o uso do spray de pimenta para afastá-la.

Em seguida, a mulher pegou algumas pedras e uma lajota, arremessando-as contra a guarnição, embora nenhum policial tenha sido atingido. Posteriormente, ele passou a se despir, ficando completamente nua na via pública. Dessa forma, foi necessário o uso progressivo da força para conter a situação e assegurar a segurança dos envolvidos.

Foi necessário o uso de algemas. No local, estava presente uma policial mulher, que auxiliou na revista e na contenção da mulher, que continuava agitada.

Após ela ser contida, o Samu foi acionado para conduzi-la até o hospital. A Polícia Militar registrou a ocorrência como lesão corporal leve dolosa, desobediência, resistência e desacato e ato obsceno.

