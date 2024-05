Brusque treina no CT Rolf Erbe pela primeira vez no ano

O Brusque treinou, na manhã desta quinta-feira, 9, no Centro de Treinamento (CT) Rolf Erbe pela primeira vez desde que o local foi inundado nas chuvas de novembro do ano passado. A última atividade da equipe no CT havia sido realizada às vésperas do jogo de volta da final do Brasileiro Série C, em outubro.

Na atividade desta quinta-feira, Luizinho Lopes comandou um treino tático com um possível time titular: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Salustiano, Marcelo; Rodolfo Potiguar, Dionísio, Serrato; Diego Tavares, Osman; Olávio.

A parte final do treino teve atividades com bola parada. O time titular treinou, principalmente, escanteios no ataque. Serrato e Dionísio revezavam nas cobranças, visando finalizações dos zagueiros e atacantes.

O CT Rolf Erbe foi inundado em 17 de novembro. Os dois campos, a estrada de acesso e o quiosque foram tomados pela água. Quando o clube fazia o levantamento dos prejuízos, o local foi prejudicado novamente, cerca de 10 dias depois.

Com a situação, o Brusque chegou a adiar a reapresentação para a pré-temporada. O Olaria, clube de Guabiruba, passou a ser o principal local de treinos para o quadricolor ao longo da temporada.

Apesar de o time profissional só ter retornado em maio para o CT, atividades já vinham sendo realizadas pelas categorias de base, inclusive partidas do Campeonato Catarinense Sub-20.

