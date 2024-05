66ª Pronegócio: Ampebr projeta boas vendas e alto número de compradores em Brusque

No mês de maio, a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) promove a 66ª Pronegócio. Realizada no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque, entre os dias 13 a 16, a edição apresenta peças da coleção Primavera Verão/24. A entidade projeta alto número de compradores e boas vendas, já que as vagas para fornecedores na maior rodada de confecção do país foram todas preenchidas.

O presidente da Ampebr, Mauro Schoening, destaca que há cerca de um mês da rodada 50% da rede hoteleira da região já estava ocupada para os dias de evento. “Até o dia de abertura da rodada, devemos alcançar 100%, com cerca de 650 a 700 compradores que chegam de todas as regiões do Brasil”, frisa.

Schoening ressalta que com a Páscoa e a mudança de estação prevista, as vendas no comércio devem aumentar e os lojistas devem iniciar as compras das próximas coleções.

“Acreditamos que com as vendas da festividade e a mudança de estação, aumenta a procura do consumidor pelos produtos e, consequentemente, o lojista já começa a se preparar comprando as novas coleções”, afirma o presidente.

Grande participação

Ele ainda fala das boas projeções para a edição e conta que as vagas para fabricantes já estão preenchidas, devido à grande procura para participação.

“Estamos com ótimas expectativas, em relação aos fabricantes já temos cerca de 135 confirmados. Estamos com uma alta aderência por parte das fábricas, temos um grande número de compradores nos procurando com a intenção de participar da rodada. Então, acredito que novamente esta 66ª edição da Pronegócio será um sucesso”, finaliza.

Desfile

O tradicional desfile da Pronegócio será no dia 14 de maio, terça-feira, e deve contar com a participação de cerca de 500 pessoas, entre compradores, fabricantes e convidados. Na passarela, 25 empresas desfilaram quatro looks da coleção Primavera Verão/24.

De acordo com Schoening, esta é uma grande oportunidade que os fabricantes têm para conquistar os compradores. “É ali onde as peças estão à mostra e os compradores se sentem mais confiantes de comprar, conseguem ver os itens nos modelos ao vivo, além do grande networking e um momento de confraternização”, completa.

