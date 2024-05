Conheça as vencedoras do Concurso da Melhor Receita na rede municipal de ensino de Brusque

A tarde de quarta-feira, 8, foi de ansiedade e agitação para as escolas que inscreveram seus pratos no Concurso da Melhor Receita. Neste dia, ocorreu, no Clube Caça e Tiro Araújo Brusque, a degustação dos pratos, com jurados e presença da torcida.

No total, foram 50 pratos feitos, metade doce e metade salgada. “Fornecemos os ingredientes para as escolas e cada merendeira cozinha de sua forma. Com isso, cada Unidade Escolar tem seu prato a ser destacado, e esse destaque vem, claro, principalmente da aceitação dos alunos, que são os verdadeiros jurados”, comenta a secretária de Educação, Franciele Mayer.

Para começar, os jurados foram divididos. O prefeito de Brusque, André Vechi, o representante do Observatório Social de Brusque, Márcio Gian Ricardo, a nutricionista da Secretaria de Saúde, Rafaela Lopes Dória, e a representante da empresa Santo Prato, Marise Jaci Serrato.

Já para avaliar os pratos doces, a mesa de jurados foi composta pela secretária de Educação, Franciele Mayer, a vice-presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Tânia Mara Pompermayer, o representante do Observatório Social de Brusque, Vinicius Bruns Paza, e a diretora-geral de licitações, Isadora de Fragas.

Os critérios foram criatividade, valorização de hábitos locais, possibilidade de inclusão no cardápio, viabilidade da receita no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), apresentação e sabor.

O momento de maior agitação foi quando o anúncio dos vencedores chegou. A receita salgada que ficou em 1º lugar foi a tilápia no forno com farofa nutritiva, feita pela merendeira Adenir Aparecida Capraro Balloni da Escola de Educação Fundamental Carlos Mortiz.

O segundo lugar ficou com o aipim de carne da Roseli Hoefelmann, do EEF Nova Brasília. Já o terceiro foi para o bolinho de filé de tilápia da Ane Caroline Andrade Tadiotto, do Centro de Educação Infantil Círculo Bom Samaritano.

Já a grande vencedora dos pratos doces foi a receita de rocambole de amendoim da merendeira Sara Fernandes Gonçalves da EEF Alberto Pretti, seguida pelo bolo de maçã em 2º lugar, de Naia do Socorro Ferreira Souza da Silva do CEI Hilda Anna Eccel. Por fim, o 3º lugar ficou com a cuca de banana sem massa, do merendeiro Nilson Pereira Veppo, do CEI Benta Vanolli.

A secretária da pasta relembra que além dos prêmios, a receita vencedora fará parte do Livro de Receitas da Secretaria de Educação, além do Clube Caça e Tiro servir o prato por um mês.

“Todas as receitas, com certeza, merecem 10, mas os jurados tomaram suas decisões”, continua Fran. “Mas acima de tudo, essa é uma forma de valorização das servidoras que tanto se dedicam no dia a dia nas cozinhas das escolas. Apesar da premiação simbólica para as escolas, aproveitamos o dia para celebrar e mostrar o potencial dos nossos servidores”.

Além dos prêmios, na entrada do evento, cada um recebeu um número para um sorteio que ocorreu na ocasião. Foram sorteados 22 prêmios da Unika Cosméticos.

Veja a premiação:

1º lugar: fogão

2º lugar: forno

3º lugar: liquidificador

Confira os pratos e as escolas inscritas:

Cássia Maria Pacheco da Silva CEI Benta Vanolli: Risoto de Tilápia

Odete Ardigo CEI Emília Floriani I: Receita de Bolo de Açúcar Mascavo, Aveia e Banana

Welenete Inácio Santos CEI Raio de Sol II: Pão Caseiro Sem Leite e Sem Ovos

Viviani Maria Schlindwein Turassi CEI Hilda Anna Eccel II: Bolo de Banana, Maçã e Granola

Maria Helena Paza Oliveira EEF Ponta Russa: Mini Pastelão de Frango com Legumes

Tereza Aparecida Santini de Viveiros EEB João Hassmann: Bolo de Granola

Ana Lucia Pacheco EEF Pe Theodoro Becker: Peixe Ensopado com Farofa

Roseli Hoefelmann EEF Nova Brasília: Fatias Húngaras

Lilian Regina Chierici CEI Tia Denise: Torta de Brócolis com Legumes

Maurília Dalmarco EEF Dr Carlos Moritz: Pão de Cenoura

Sara Fernandes Gonçalves EEF Alberto Pretti: Receita Nhoque de Aipim com Molho de Carne Moída

Neusa Bottamedi CEI Professora Helga Stoltenberg: Bolo de Amendoim e Aveia

Eldirene Conceição dos Santos Raimundi EEF Prof Augusta Knorring: Torta de Queijo Cottage Caseiro com Legumes

Maria dos Anjos Rech CEI Laura Cattani Leite: Bolo de Abacate

Silvana Melo CEI Tia Lisa: Pão de Queijo de Mandioca

Laudiceia de Oliveira Lima CEI Sofia Dubiela: Bolo de Casca de Manga

Ivanir de Fátima Marchi Klabunde EEF Pe Vendelino Wiemes: Torta de Legumes

Margarete Oliveira da Silva Lima CEI Bisa Olga Fischer: Bolo de Aipim com Coco

Lucineia Aparecida Moraes EEF Isaura Gouvêa Gevaerd: Farofa Nutritiva

Eneide Medeiros Nalck Dzuita EEF Poço Fundo: Chineca de Coco

Hildevan Juliana Machado Floriano EEF Prof Georgina de Carvalho Ramos da Luz: Macarronada da Georgina

Maria Sônia Melo Andrade CEI Profa Noêmia Fialho I: Bolo de Aipim

Eneide Medeiros Nalck Dzuit

a EEF Poço Fundo: Empada de Frango

a EEF Poço Fundo: Empada de Frango Hildevan Juliana Machado Floriano EEF Prof Georgina de Carvalho Ramos da Luz: Bolo de Banana da Georgina

Maria Sônia Melo Andrade CEI Prof Noêmia Fialho I: Torta Salgada

Lucineia Aparecida Moraes EEF Isaura Gouvêa Gevaerd: Bolo de Banana e Aveia

Margarete Oliveira da Silva Lima CEI Bisa Olga Fischer: Pastelão de Liquidificador

Naia do Socorro Ferreira Souza da Silva CEI Hilda Anna Eccel: Bolo de Maçã

Miria Hoffmann Gilli CEI Laura Cattani Leite: Pizza de Frango

Delfina da Silva Beltrame EEF Pe Vendelino Wiemes: Cuca de Abóbora com Maçã

Neusa Milmersted Bottamedi CEI Professora Helga Stoltenberg: Muffin de Espinafre

Marcia Costa de Souza EEF Prof Augusta Knorring: Pudim de Biscoito

Adenir Aparecida Capraro Balloni EEF Dr Carlos Moritz: Tilápia no Forno com Farofa Nutritiva

Sara Fernandes Gonçalves EEF Alberto Pretti: Receita Rocambole de Amendoim

Ane Caroline Andrade Tadiotto CEI Círculo Bom Samaritano: Bolinho de Filé de Tilápia

Ana Lucia Pacheco EEF Pe Theodoro Becker: Polvilho Doce

Roseli Hoefelmann EEF Nova Brasília: Aipim com Carne

Maria Helena Paza Oliveira EEF Ponta Russa: Rocambole de Laranja

Joaquina Boing Hellmann EEB João Hassmann: Pão Quente de Frango

Welenete Inácio Santos CEI Raio de Sol II: Bolo de Beterraba

Viviani Maria Schlindwein Turassi CEI Hilda Anna Eccel II: Bolo Pão de Queijo

Nilson Pereira Veppo CEI Benta Vanolli: Cuca de Banana sem Massa

Maria Rita de Cássia Alves dos Santos da Silva CEI Raio de Sol I: Torta Salgada

Dorivalda Batisti Ventura CEI Tia Laura: Receita Chineca de Coco da Dada

Louzimar Soares de Souza EEF Pe. Luiz Gonzaga Steiner: Escondidinho de Carne com Aipim

Valdineia e Normanda CMEI Rio Branco: Biscoito Delícia de Maizena

Lenir das Graças Ribeiro CEI Ponta Russa: Tudo Junto Misturado de Aveia

