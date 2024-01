Brusque e Chapecoense se enfrentam às 20h30 desta quarta-feira, 24, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Esta será a 73ª partida oficial entre as duas equipes.

No retrospecto, o quadricolor tem desvantagem.

São 72 jogos oficiais;

17 vitórias do Brusque;

19 empates;

36 vitórias da Chapecoense;

76 gols do Brusque;

113 gols da Chapecoense.

Até aqui foram realizadas 53 partidas pelo Catarinense, 12 pela Copa SC, três pela segunda divisão estadual, duas pelo Brasileiro Série B e duas pela Seletiva para o Catarinense de 2001.

A última partida foi um empate sem gols na Arena Condá em 4 de março, na 10ª rodada da primeira fase do Catarinense. Em 2024, Marreco e Chape se enfrentarão também em duas partidas pelo Brasileiro Série B.

A última vitória do Brusque sobre a Chapecoense foi obtida em 5 de fevereiro de 2022, na quinta rodada do Catarinense, na Arena Condá. Foguinho abriu o placar para o Verdão d’Oeste, mas o quadricolor virou com Wallace, Fernandinho e Alex Sandro.

O Brusque não balança as redes da Chapecoense há três jogos. Antes do 0 a 0 no Catarinense de 2023, as equipes haviam se enfrentado duas vezes pelo Brasileiro Série B: 0 a 0 no Augusto Bauer no primeiro turno; no segundo, 1 a 0 para a Chape na Arena Condá.

Pelo Campeonato Catarinense, são 53 jogos entre as equipes. O Brusque venceu 11, empatou 15 e perdeu 27.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Brusque 0×1 Chapecoense (06/04/1988 – Catarinense)

Último jogo: Chapecoense 0×0 Brusque (04/03/2023 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 3×0 Chapecoense (05/05/1991 – Copa Santa Catarina) (27/05/2010 – Copa Santa Catarina)

Maior derrota: Chapecoense 5×2 Brusque (15/11/2000 – Seletiva para o Catarinense 2001)

