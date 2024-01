Brusquense fica entre os dez melhores no vestibular da UFSC

O brusquense Arthur Henrique Gohr, de 18 anos, apareceu na lista dos 10 primeiros candidatos classificados da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O resultado foi divulgado no site Vestibular Unificado UFSC na última quinta-feira, 11.

Ele ocupou o 10º lugar e foi aprovado para iniciar a faculdade no primeiro semestre de 2024. A lista é feita a partir do número de acertos dos candidatos nas provas.

Arthur fez o Ensino Médio no Colégio São Luiz e prestou o vestibular para o curso de Medicina na Universidade.

“Comecei a fazer o vestibular como treinamento no segundo ano do Ensino Médio e fiz no terceirão também, mas minha nota não foi suficiente. Em 2023, decidi me mudar para Florianópolis para fazer cursinho e consegui chegar nesse resultado”, afirma.

Ele conta que foi gratificante ver seu nome na lista e também que se sentiu aliviado pelo resultado.

“Foi um ano de muitas renúncias e dedicação. Desde o Ensino Médio abdiquei de diversas coisas para conseguir alcançar esse resultado. Meu sonho é estudar Medicina na Federal”, finaliza.

