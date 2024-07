Brusquense é campeão de etapa do circuito nacional de beach tennis Sub-18

O brusquense André Caetano foi campeão da etapa do ITF BTJ 100 – Circuito New Generation, realizada de sexta-feira, 12, a domingo, 14, em Vinhedo (SP). Aos 15 anos, ao lado do colega Leonardo Neiva, da mesma idade, venceu a competição nacional destinada à categoria Sub-18. Participaram 12 duplas de diversas partes do país.

A final foi vencida no tie-break sobre Lucas Lima e Davi Ballerini. Caetano e Neiva largaram na frente no primeiro set, com 6-1, mas os adversários reagiram na sequência, com um 2-6. O título foi conquistado no desempate, com o placar de 10-6.

A campanha de Caetano e Neiva começou nas oitavas de final, vencendo Lucas Gama e Fernando Júnior por 2 sets a 0. As parciais foram de 6-1 e 6-2.

Nas quartas, o triunfo foi sobre Matheus Schiavinato e Arthur Francischinelli, por 2 a 1 (4-6, 6-1, 13-11). Nas semifinais, mais uma vitória no tie-break, novamente de virada: 2-1 (4-6, 6-4, 10-4) sobre Gianpiero Bello e Caio Gazoli.

“Fechamos uma parceria em julho, e não estávamos tendo bons resultados. Batemos na trave em Curitiba. Mesmo não sendo cabeças-de-chave, conseguimos ganhar. Três viradas, ainda estou meio em choque.(…) Estou muito feliz, foi muito especial para mim. Sensacional”, comentou André Caetano logo após a conquista ao canal No Arena.

