Carro capota após motorista perder o controle no Centro de Brusque

Um carro capotou após a motorista perder o controle do veículo na tarde desta quarta-feira, 17, no Centro de Brusque. O fato foi registrado embaixo do viaduto da avenida Hugo Schlosser, por volta das 14h45.

De acordo com a Guarda de Trânsito, a mulher que conduzia o veículo acabou atingindo a guia da calçada e, por conta disso, acabou capotando o veículo.

No carro também estava a filha da mulher, que não teve a idade divulgada. As duas vítimas não tiveram ferimentos.

Outras informações sobre o acidente não foram divulgadas.

