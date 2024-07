Apesar do clima frio e seco desidratarem a pele, o inverno é o período ideal para a realização de protocolos estéticos, principalmente daqueles que exigem que os pacientes fiquem longe do sol ou que não estejam com a pele bronzeada. Em razão disso, os consultórios dermatológicos apresentam aumento de demanda nos meses mais frios do ano.

Nadine Vandresen, dermatologista titular da Sociedade Brasileira de Dermatologista, explica que “no inverno, a exposição e a radiação solar são menores e, além disso, temos a tendência de permanecer em lugares fechados e com a pele coberta. Junto a isso, no frio, os vasos sanguíneos ficam menos dilatados fazendo com que ocorra menos inchaço e o processo de cicatrização do corpo é mais acelerado”.

De acordo com a médica, nesse período os pacientes costumam se queixar de melasma, rugas profundas, manchas solares e estrias, e na estação é possível realizar procedimentos mais potentes para o rejuvenescimento facial, como o Morpheus8, uma radiofrequência microagulhada que aumenta a produção de colágeno, trata a flacidez, melhora de rugas, celulite, estria, textura da pele e manchas.

Outra alternativa apontada é o laser Fotona, que gera efeito lifting e melhora poros, rosácea, trata vasos, acne, cicatrizes, texturas e estrias. Uma terceira alternativa é o Zye laser, recomendado para melasma e manchas solares, no rosto ou em outras áreas do corpo, e pode ser indicado também para os poros, rosácea, acne, depilação e estrias.

“Os protocolos ideais para o inverno aliam o Morpheus8, o Fotona e Zye aos bioestimuladores de colágeno, como a terapia regenerativa com Exossomos e Evo PDRN. Eles irão rejuvenescer a pele com um período de recuperação mais curto. É importante ressaltar que os protocolos e escolhas das tecnologias injetáveis são individuais e personalizados”, acrescenta Nadine.

Além dos cuidados dentro do consultório, Nadine recomenda manter também os cuidados no dia a dia, como o uso do protetor solar diariamente e evitar tomar banho com a temperatura da água muito elevada, pois além de desidratar a pele do rosto e do corpo, aumenta a oleosidade capilar e pode causar seborreia.

“O inverno permite também o uso de ácidos, como tretinoína e os alfa hidroxiácidos, que são mais potentes para o ganho de colágeno e o tratamento de rugas. É fundamental também realizar skincare específico para seu tipo de pele e usar hidratante para os lábios, pois é uma região que resseca muito, eu recomendo aqueles que também possuem protetor solar na fórmula. Outra região que costuma desidratar é o pé, no mercado há diversos hidratantes específicos para essa região”, finaliza Nadine.