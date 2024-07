Edital para obras das alças da Antônio Heil será publicado pela terceira vez nesta quinta-feira

A secretaria da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que o edital para escolha da empresa que fará as obras das alças de acesso no entroncamento da SC-486, rodovia Antônio Heil, com a BR-101, em Itajaí, será publicado pela terceira vez na quinta-feira, 18.

Como houve questionamentos nas duas publicações anteriores (na primeira houve pedido de impugnação por parte de uma das empresas e na segunda a própria SIE entendeu que seriam necessários ajustes orçamentários), não foi possível avançar com o processo seletivo sob pena de haver judicialização, desfecho que poderia atrasar todo o procedimento por tempo indeterminado.

O edital que será publicado na quinta-feira já passou por novas avaliações da área técnica da secretaria e também pelo grupo gestor do governo do estado.

A previsão para o conhecimento das propostas das empresas interessadas é 23 de agosto. Importante frisar, ainda, que as alças de acesso deveriam ter sido construídas quando houve a duplicação da SC-486, há quase uma década.

Leia também:

1. Dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano fará show em Brusque em agosto; confira como garantir ingressos

2. Dorval Vieira, ex-presidente do Paysandú, morre aos 98 anos

3. Fundador de restaurante tradicional de Brusque, Osmar Hofmann morre aos 81 anos

4. VÍDEO – Atriz de Todo Mundo Odeia o Chris manda um “alô” para Blumenau: “oh, Oktoberfest! Hello!”

5. Jorge Seif crê em rápida aprovação de projeto que permitirá construção da barragem de Botuverá pela Câmara

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: