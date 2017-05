Brusquense reforça exercícios para representar município em Catarinense de Fisiculturismo

Foi para ter uma experiência esportiva que o educador físico Paulo Ricardo Eccel decidiu participar de sua primeira competição de fisiculturismo. Para sua surpresa, logo na estreia, durante o Campeonato Estreantes, realizado em Balneário Camboriú, Eccel conquistou o título de campeão.

Competindo na categoria Men’s Physique, de 1,71 m a 1,74 m, o atleta também obteve uma vaga para representar Brusque e região no Campeonato Catarinense de Fisiculturismo. A competição será realizada no dia 10 de junho, com pesagem no dia anterior, novamente em Balneário Camboriú.

Agora ele se prepara e reforça não somente o treino, mas também o cuidado com a alimentação para fazer bonito na etapa estadual, que dá vagas tanto para o Brasileiro de Fisiculturismo para os três primeiros colocados de cada categoria, quanto para o Arnold Classic, para quem ficar entre quarto e sexto colocado.

Rotina de preparação

No estadual, Eccel vai encontrar adversários mais desafiadores e, por isso, sua preparação é bem regrada. Na sua categoria, não há uma exigência quanta à massa muscular, mas sim à simetria e a estética do corpo. “Precisa aparecer mais as fibras musculares, o rosto afinado, e para isso é necessário um corte grande nos carboidratos”, diz.

A dieta realizada é baseada na ideia do lowcarb, com algumas refeições contendo apenas gordura e proteína, e outros com pouquíssimo carboidrato, como porções diminutas de arroz. Já o treino é controlado para não exigir demais do corpo. “Preciso evitar a fadiga muscular, justamente pela falta de carboidratos. Um dia eu treino, e o outro eu descanso”, explica. Os treinos cardio e aeróbicos são os mais presentes no dia a dia do brusquense, que precisa deixar seu corpo preparado para a prova.

Agora que começou, Eccel não quer mais parar. A expectativa do fisiculturista dentro da competição estadual é de surpreender. “Estamos trabalhando forte para conseguir mais um pódio, mas caso isso não aconteça, buscar a vaga no Arnold. De qualquer forma, a experiência é válida e está sendo incrível, e vou dar continuidade ao meu trabalho”, completa.