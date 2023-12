Caixa Econômica esclarece mitos e tira dúvidas sobre a Mega da Virada

Para tirar dúvidas e evitar a disseminação de informações falsas, conhecidas como fake news, sobre a Mega da Virada, nesta terça-feira, 26, a Caixa Econômica Federal preparou uma espécie de cartilha sobre mitos que podem tirar a confiança dos jogadores.

O sorteio da Mega da Virada acontece às 20h de Brasília do dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até as 17h do último dia do ano. O prêmio da Mega da Virada 2023 bateu recorde com a nova estimativa de R$ 570 milhões.

1 – A lenda da bolinha mais leve

Uma das fake news mais populares é a alegação de que as bolas numeradas usadas nos sorteios possuem pesos diferentes, o que tornaria o sorteio previsível. Isso não é verdade: todas as bolinhas utilizadas nos sorteios das Loterias Caixa são fabricadas em borracha maciça e possuem o mesmo peso e diâmetro, de 66 gramas e 50 milímetros, respectivamente.

2 – Fiscalização rigorosa dos sorteios

Outra notícia inverídica dissemina a ideia de que os sorteios não são fiscalizados, levantando questionamentos sobre a transparência dos resultados. No entanto, a realidade é que todos os sorteios são acompanhados por auditores independentes que garantem a lisura do processo. A Caixa cumpre rigorosos protocolos de segurança, para que os resultados sejam justos e imparciais.

“Todos os sorteios são fiscalizados por representantes do público, que atuam como auditores dos sorteios. Eles conferem e acompanham cada etapa do sorteio, incluindo abertura das maletas, carregamento dos globos, confirmação dos números sorteados e o fechamento das maletas no final. São pessoas selecionadas do público presente no local do sorteio, sem qualquer interferência ou indicação da Caixa”, conta a gerente executiva da Superintendência Nacional de Loterias da Caixa, Barbara Sakamoto.

3 – Ganhadores vêm de todos os lugares

Há quem acredite que os ganhadores das Loterias Caixa são sempre das mesmas regiões, gerando especulações sobre uma possível preferência geográfica. Porém, essa é apenas mais uma fake news. Os ganhadores são determinados exclusivamente pela aleatoriedade dos números sorteados. Qualquer pessoa, independentemente de sua localização, pode ser premiada.

4 – Privacidade dos ganhadores

Também circula a informação de que a Caixa sabe quem são os ganhadores antes mesmo deles se apresentarem publicamente. Mais uma afirmação falsa. A identificação do apostador não é vinculada ao registro da aposta, mesmo feita em ambiente eletrônico. Dessa forma, só é possível identificar o ganhador de um sorteio após sua apresentação para receber o prêmio, portando o comprovante da aposta, em uma agência da Caixa.

5 – Apostas online: segurança garantida

Por fim, uma das fake news mais preocupantes é a de que as apostas feitas pela internet não são seguras. É importante desmistificar essa informação. A Caixa disponibiliza canais oficiais e seguros para realizar apostas online em suas loterias. Essas plataformas são protegidas por medidas de segurança rigorosas, garantindo a proteção dos dados pessoais e a integridade das transações.

“Ao fazer uma aposta pelo portal Loterias CAIXA ou aplicativo Loterias CAIXA, a transação é registrada em uma base central de apostas, que é o sistema de Loterias, por meio de comunicação em tempo real. Além do concurso e dos números escolhidos, cada aposta fica registrada com data e hora, número do bilhete, código de segurança e outras informações que identificam de forma única a transação”, explica Barbara Sakamoto.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das Loterias Caixa são realizados diariamente e a transparência é um aspecto fundamental e indispensável em cada etapa do processo. As maletas que carregam as bolas de sorteio são abertas somente no momento do sorteio, na presença do público e com a supervisão dos auditores.

Antes do sorteio acontecer, os auditores conferem os lacres e o termo de fechamento das maletas, garantindo a segurança e a integridade do processo. A gerente executiva da superintendência nacional de loterias da Caixa destaca que o banco certifica a total lisura em cada sorteio.

“Nossos esforços visam manter a maior transparência possível, de forma a transmitir confiança aos nossos apostadores. Todos os procedimentos do sorteio são públicos e transmitidos ao vivo, o que reforça a confiabilidade das nossas loterias. Acreditamos que essa abordagem contribui para que os apostadores tenham plena confiança em nossos jogos”, afirma Sakamoto.

Retirada do prêmio

Os prêmios das Loterias Caixa podem ser retirados de forma on-line, por meio de transferência para carteira digital, ou presencialmente, em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores específicos, acima de um limite estabelecido, as retiradas só podem ser feitas de forma presencial e nas agências.

Para recebimento de premiação, o apostador deve apresentar comprovante original da aposta impressa nas lotéricas, ou emitida pelo Internet Banking Caixa, app Loterias Caixa ou pelo Portal Loterias Caixa. Para saber mais acesse o site das Loterias Caixa.

